«Всегда выигрышно смотрится»: Валерия в переливающемся платье с разрезом предстала на публике

Певица в вечернем наряде приняла участие в мероприятии. Стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова призналась, что это платье выгодно подчеркнуло ее фигуру.

Валерия уже много лет выступает на сцене. Однако в свои 53 года она продолжает удивлять публику своим моложавым видом. Год назад певица стала бабушкой. Однако к этому статусу она привыкла не сразу.

Ей нравится нянчиться с крохой Селин, но артистка выглядит гораздо моложе своих лет. Она может позволить себе носить короткие юбки и ботфорты. На шоу «Маска» звезда постоянно экспериментирует с имиджем.

Накануне Валерия отметилась на мероприятии, где предстала в платье переливающегося серебристого цвета. Наряд с открытыми плечами и разрезом дополняли полупрозрачные босоножки.

Певица подчеркнула свою хрупкую фигуру. Она дала интервью, показав тонкие щиколотки. Нюдовый макияж и прямые волосы завершили ее вечерний образ. Звезда вызвала восхищение у поклонников.

Многие осыпали Валерию комплиментами в соцсети. А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Платье блестящего цвета всегда выигрышно смотрится на любом праздничном мероприятии. Валерия выбрала удачный оттенок, который хорошо подчеркивает цвет ее кожи и волос, не сливаясь, но и не „перебивая“ их. Декольте и разрез подчеркивают прекрасную фигуру певицы. Единый цвет визуально вытягивает силуэт, а акцент на талии создает правильные пропорции. Из украшений Валерия ограничилась браслетом и это, на мой взгляд, правильное решение. Потому что платье само по себе смотрится как украшение. Единственный момент — это обувь. Я могла бы рекомендовать заменить ботильоны на нюдовые лодочки, либо на прозрачные туфли в стиле Amina Muaddi. В целом образ смотрится элегантно, сдержанно, но одновременно празднично и очень идет Валерии», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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