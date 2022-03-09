Талия пропала: Семенович в белом костюме с жакетом на запах не скрыла изъяны фигуры

Певица предстала в ресторане и поздравила всех с Международным женским днем.

Анна Семенович уже много лет выступает на сцене. Она раньше была солисткой группы «Блестящие». Теперь певица строит успешную сольную карьеру. Она не скрывает, что многие поклонники восхищаются не только ее вокальными данными, но и фигурой.

В свои 42 года артистка может похвастаться моложавым видом, а вот над фигурой она постоянно работает. Недавно она решилась на преображение, поэтому провела несколько дней в больнице.

Но в марте Анна уже снова дает концерты. Она носит как платья, так и более облегающие наряды. Артистка демонстрирует свои постройневшие формы. 8 марта она запечатлелась в ресторане. Певица поздравила всех с Международным женским днем.

Она предстала в кадре в белоснежном костюме с жакетом на запах. Обычно такой фасон стройнит, но ей не удалось скрыть изъяны фигуры.

«Девочки, любви нам всем и счастья С праздником мои дорогие! Пусть этот мир дарит нам много удивительных моментов и удовольствий», — написала звезда.

Поклонники осыпали Анну Комплиментами. Многие отметили, что образ ей идет. Но некоторые упрекнули певицу за неудачный лук. «Анна, ты супер», «Какая хорошенькая», «Костюм сидит не сильно хорошо», «Талия пропала», «Белый очень идет, но стоит выбрать другой жакет», «Ножки стройные», «Прическа вам очень к лицу», «Аннушка, красотка наша», — прокомментировали пост подписчики.

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