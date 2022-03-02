Беременная Рианна предстала на Неделе моды в Париже в прозрачном платье

Раскрепощенная поп-звезда вообще не пряталась от прессы и людей с телефонами.

Певица Рианна долгое время скрывала свою беременность. Но когда об интересном положении звезды стало известно, она принялась эпатировать публику, появляясь с округлившимся животом чуть ли не на каждом крупном мероприятии.

Так, 1 марта в рамках Недели моды в столице Франции прошел показ мод Dior сезона зима-осень 2022/2023. Рианна явилась на шоу в прозрачном платье, чтобы каждый зритель мог оценить ее беременную фигуру.

Сначала певица сидела в первом ряду рядом с президентом Louis Vuitton Бернаром Арно. А затем она с лучезарной улыбкой позировала для фотографов за кулисами мероприятия, а также на улице.

Напомним, для 34-летней артистки это будет первый ребенок. Отцом малыша стал рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Майерс), который начал встречаться с суперзвездой только в 2021 году.

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