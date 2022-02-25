«Шарм и магнетизм»: Орбакайте щегольнула в небесном жакете и брюках в пол с эффектом стройности

Певица в ярком образе устроила дефиле. Имидж-стилист Алсу Арна отметила, что лук звезды выдержан в стиле 70-х годов.

Кристина Орбакайте привыкла к постоянному вниманию общественности. В прошлом году она возобновила гастроли и теперь едва находит свободное время. В январе артистка устроила себе длительный отпуск. Она путешествовала с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. А теперь певица снова дает концерты, участвует в съемках и появляется на красных дорожках.

Даже Алла Пугачева восхищается ее чувством стиля. Недавно Примадонна не только накормила дочку в замке, но и подарила ей сапоги. А вот накануне певица оказалась в коридоре киностудии.

Она устроила дефиле в женственном наряде. Жакет с лацканами артистка надела на водолазку. Лук дополнили брюки клеш с разрезом и серебристые ботильоны. Орбакайте манерно одергивала воротник и грациозно поправляла локоны.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 50-летняя артистка. Многие отметили, что она очень похожа на свою маму. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Кристины Орбакайте выдержан в стиле 70-х годов. Несколько оттенков голубого в одном образе делают его интересным, сложным, и особый шарм и магнетизм придает графитового цвета трикотажная водолазка с нитью люрекса, которая подчеркивается серебристой обувью. Можно сказать, что образ выполнен сложно. Кристине он идет. Брюки в пол со стрелками стройнят и удлиняют ноги. Образ однозначно модный и тонко подобранный под колорит Кристины», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория моды», а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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