Зои Кравиц пришла на лондонскую премьеру «Бэтмена» в откровенном платье от Saint Laurent

Исполнительница роли Женщины-кошки появилась на публике с модным брендом.

23 февраля в Лондоне состоялся специальный показ нового фильма «Бэтмен», который посетили звездные актеры ожидаемого в прокате кинокомикса: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Энди Серкис и Джеффри Райт.

Все артисты придерживались темных тонов в одежде, контрастируя с красной ковровой дорожкой и отсылая зрителей к логотипу нового фильма. Мужчины выбрали достаточно строгие костюмы, а Женщина-кошка Зои Кравиц смогла выделиться в черном платье в пол, которое тем не менее открыло спину 33-летней красавицы и представило волнующий взгляд на ее грудь.

Отметим, что это платье бренда Saint Laurent от дизайнера Энтони Ваккарелло, который является креативным директором парижского модного дома.

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