«В топе модных трендов»: Лорак предстала в пуховике оверсайз и ботинках на тракторной подошве

Певица устроила дефиле в своем повседневном наряде. Стилист Лариса Тимиряева указала, за счет чего звезда в нем выглядит стройной и модной.

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она привыкла быть постоянно в центре внимания. Певица продолжает выпускать хиты и поет в дуэтах.

Примечательно, что в свои 43 года она может похвастаться стройной фигурой. На сцене артистка зачастую выступает в вечерних платьях. А вот в обычной жизни она носит кашемировые пальто, меховые шапки и джинсы.

На этот раз после длительных съемок Лорак щегольнула в своем повседневном наряде. Она отметилась в пуховике оверсайз Fendi и ботинках на тракторной подошве. Спортивные джоггеры с лампасами дополняли образ. Она предпочла быстро скрыться от камер.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.). Но раньше она уже носила этот пуховик, только с легинсами. Для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Лариса Тимиряева.

«Очень грамотно выстроен образ, в модной тенденции контраста объема и облегания. В топе модных трендов и объемный пуховик, и облегающие легинсы и лосины. На фоне модных широких свободных брюк, которые продолжают удерживать свои позиции на модном пьедестале, ворвались в моду легинсы, лосины и кэтсьюты. Бейсболки также в модных фаворитах среди головных уборов, как и грубые высокие ботинки в мужском стиле, напоминающие военные берцы. Так что образ модный в уличном стиле. Очень грамотно объемные ботинки уравновешивают объемный верх. Данный аутфит, не навязчиво, на контрасте с объемным пуховиком, акцентировал стройные ноги, обозначив женственность», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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