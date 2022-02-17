«Вытягивает силуэт»: Подольская щегольнула в укороченном жакете и юбке-футляре самого трендового цвета

Певица на съемках отметилась в модном наряде. Ее лук оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

Наталья Подольская уже много лет строит карьеру певицы. Она получила большую известность, когда приняла участие в «Фабрике звезд». Теперь артистка выступает порой не только сольно, но и с мужем Владимиром Пресняковым.

У пары подрастают сыновья: Артемий и Иван. Примечательно, что она родила второго ребенка чуть больше года назад, но быстро вернулась в форму. Теперь звезда то и дело хвастается новыми образами.

А вот последние несколько дней Подольская провела на съемках передачи «Мамы Пятницы». Она проводила время в студии с розовыми стенами, поэтому ее луки тоже были яркими от кюлотах цвета сочной травы, то юбке цвета неба.

А вот накануне артистка покрасовалась в костюме оранжевого цвета. Укороченный жакет сочетался с юбкой-футляром. Образ дополнили переливающиеся туфли.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«На съемке телепрограммы Наталья появилась в оранжевом костюме, который ей очень к лицу. Образ в меру сдержанный по фасону, но модный. Яркие оттенки — тренд этого сезона! Юбка длины миди с высокой посадкой и укороченный жилет визуально удлиняют ноги и делают девушку выше. Монохром дополнительно создает вертикаль цвета и вытягивает силуэт, подчеркивая стройную фигуру. Туфли с интересным принтом — изюминка образа», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — стилист- имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, 2020 г. — Шкона модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола — работала в отделе протокола в крупной компании. — дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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