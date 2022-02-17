«Уютный получился образ»: Арзамасова в свитере оверсайз и юбке макси отметилась на публике

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она прославилась после участия в сериале «Папины дочки». Теперь артистка играет в театре и успевает уделять время семье. Лиза счастлива в браке с Ильей Авербухом.

Ои долгое время скрывали отношения, но теперь даже вместе выходят в свет. У супругов в прошлом году родился сын Лев. Теперь звезда с радостью наслаждается материнством.

Обычно Арзамасова гуляет с наследником. Даже телевизор она смотрит вместе с малышом. Но актриса успевает уделять время и своим личным делам. После родов она быстро вернулась в форму.

Жена фигуриста любит сдержанные образы. На этот раз она отметилась в свитере оверсайз цвета шоколада и юбке макси с модным принтом. Образ дополнила кепи. Именно такой головной убор любит Алла Пугачева.

«Невероятно солнечно в Москве! Хороший день!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Какой уютный получился образ. Очень комфортный цвет — коричневый, который нам напоминает шоколад. Объемный свитер крупной вязки очень хорошо сочетается с более легкой юбкой макси, которая добавляет образу женственности. Модное кепи-картуз именно своей мужской ноткой еще больше подчеркивает эту женственности. Кепи в этом сезоне все также актуальны абсолютно разных форм, начиная от бейсболок и заканчивая такими вариантами. И если бы Лиза выбрала кепи более мягкую, твидовую, то образ очень хорошо вписался бы в английскую стилистику», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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