«Очень стильно!»: Кудрявцева дополнила брюки цвета фламинго и лимонную блузку шлейным платком

Телеведущая показала, как наряд можно освежить с помощью простого аксессуара. Ее лук оценила fashion-эксперт Дарья Сибирева.

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она привыкла постоянно быть в объективе камеры. Блондинка и в 50 лет старается быть стройной. Стилисты регулярно подбирают ей актуальные образы.

Примечательно, что в обычной жизни она носит яркие и комфортные образы. Недавно выходные телеведущая провела на прогулке в Москве с мужем Игорем Макаровым и дочкой. Она отметилась в розовом пуховике и шапке с ушами.

А вот на работе Леру можно увидеть в костюмах или платьях. На этот раз она покрасовалась в блузке лимонного цвета и брюках палаццо оттенка фламинго. Образ скрыл недостатки ее фигуры.

Также телеведущая украсила блузку платком-галстуком синего цвета. Кудрявцева стала позировать в гримерке. Она не в первый раз отдает предпочтение насыщенным цветам. А наряд еще и подчеркнул ее талию.

Поклонники восхитились тем, как выглядит ведущая шоу «Секрет на миллион». А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила fashion-эксперт Дарья Сибирева.

«Шейный платок это уникальный аксессуар, если научиться создавать из него правильные композиции. Такой галстук-платок как на Лере Кудрявцевой, добавит привлекательности любому образу: он прекрасно гармонирует с цветной одеждой. Будет достаточно обернуть платок вокруг шеи и выпустить струящиеся концы и уже женственный вариант классического мужского аксессуара готов. Платок можно носить с рубашкой, утонченным платьем любого фасона, джинсами, кардиганами, юбками. Уже несколько лет модницы и fashion-блогеры носят его на шее, руках, в волосах и даже в виде топов — это рискованно, но очень стильно! Невесомый шарфик освежит вас и придаст оригинальный акцент, на примере образа Леры Кудрявцевой это хорошо видно. Она выбрала сочные цвета для брюк и рубашки, а чтобы выделить внимание на чем-то одном, подобрала не менее яркий глубокого синего цвета платок, который отлично сочетается и гармонирует с желтой рубашкой», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Дарья Сибирева — телеведущая, модель, fashion-эксперт. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Работает в индустрии моды более 10 лет, ее опыт в сфере моды начинался с работы моделью и сотрудничества с именитыми брендами. Она проходила обучение у российского стилиста, телеведущего и автора книги «Гид по Стилю» Александра Рогова, ведет авторское шоу о моде на Fashion TV.

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