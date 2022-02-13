Царственный образ: Ляйсан Утяшева покрасовалась в белоснежном платье-пальто на запах

Телеведущая во время шопинга похвасталась обновкой. Оказалось, что она поддержала тренд будущего сезона.

Ляйсан Утяшева уже давно завершила спортивную карьеру. Она была художественной гимнасткой и приносила домой награды. Но теперь Ляйсан телеведущая. Она также счастлива в браке с Павлом Волей. В этом году влюбленные отдохнули в Дубае.

Они делились кадрами с прогулок, а также показывали детей: Софию и Роберта. Каждый раз телеведущая наряжалась и получала комплименты от мужа.

А вот в Москве Утяшева начала готовиться к новым съемка. Она также регулярно посещает премии и красные дорожки, поэтому в ее гардеробе прибавилось брендовых нарядов. На этот раз телеведущая примерила белое платье-пальто на запах. Силуэтный наряд она дополнила яркой сумкой.

«Ребята, это любовь с первого взгляда!» — заявила она.

Поклонники осыпали Ляйсан комплиментами. Многие отметили, что она выглядит еще стройнее. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Алина Берри.

«Полнит не белый цвет, а булочки. Белоснежный, кстати, один из трендов будущего сезона, придает образу чистоту, легкость, а в некоторых луках и царственность, как, например, Лейсан Утяшевой. Восхитительное платье-пальто с красивой пульсацией форм, от которого невозможно отвести взгляд! Защипы на талии рисуют силуэт песочных часов, а рукава типа тюльпан подчеркивают изящные запястья. Именно такие вещи в стиле ретро делают образ женственным. А что еще может хотеться весной, как ни нежности, романтики и чистоты?» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алина Берри — персональный стилист. Училась в таких учреждениях, как Школа образных решений Idea Class, fashion styling Гала Борзова, 2021 — Fashion-академия PSFA. Опыт работы персональным стилистом — 5 лет.

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