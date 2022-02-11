«Мамам на заметку»: Орбакайте в винтажной шубке с дочкой предстала на Бродвее в Нью-Йорке

Певица провела время с Клавдией в центре Нью-Йорка. Они продемонстрировали актуальные образы.

Кристина Орбакайте является популярной певицей. Она не раз благодарила маму Аллу Пугачеву, которая всегда ее во всем поддерживала. Кристина и в 50 лет продолжает строить карьеру, а также может похвастаться моложавым видом.

Даже мама восхищается ее чувством стиля. Этой зимой артистка отдохнула в Майами и устроила путешествие по Колумбии с мужем Михаилом Земцовым.

Теперь Орбакайте снова находится в Нью-Йорке, где учится ее девятилетняя дочка Клавдия. Они посетили мюзикл, посвященный Майклу Джексону. На Бродвее певица предстала в цветной шубке их экомеха. Она сочетала ее с серым свитером. Ее наследница отметилась в пуховике-баллоне глянцевого черного цвета. Кристина обнимала свою подросшую дочку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие также отметили, что она стала еще больше похожа с наследницей. Предметом споров стала шубка, которая смотрелась необычно. Однако оценила образ звезды для сайта Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Винтажные объемные шубы — это то, что модницы охотно скупают и активно носят этой зимой. На Кристине похожий вариант. Сочетание нейтральных цветов шубы подходят певице, подчеркивая светлый цвет волос. Она удачно дополнила разноцветный принт шубы актуальным коричнево-серым свитером с высоким горлом. Цвет которого повторяется на шубе, от этого образ смотрится интересно и гармонично. Вообще подобные шубы я бы рекомендовала носить либо с актуальными базовыми вещами, либо с ультрамодными. В противном случае, если остальные элементы образа будут устаревшими, вы рискуете добавить себе не один десяток лет. Дочка Клава тоже выглядит прекрасно в актуальном пуховике лакового черного цвета. Такой тип пуховиков я бы рекомендовала брать мамам на заметку. И перестать скупать в детских магазинах верхнюю одежду „веселеньких“ расцветок. Старайтесь прививать детям вкус с детства, им это пригодится. А в пуховике как у Клавы, можно ходить не только на прогулки, но и в школу, при этом выглядеть уместно и стильно», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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