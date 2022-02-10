Кейт Миддлтон предстала в элегантном образе на встрече с лондонскими детьми

8 февраля Кейт Миддлтон посетила участников общественного проекта по поддержке родителей Parents and Communities Together в Лондоне.

40-летняя королевская особа побывала на кулинарном уроке для малышей, пообщалась с детьми и родителями. При этом она, как всегда, выглядела очень стильно.

Как сообщает издание Daily Mail, на герцогине Кембриджской были серый блейзер Catherine Walker, черная футболка, такого же цвета зауженные брюки LK Bennet и замшевые туфли-лодочки Gianvito Rossi. Образ был дополнен жемчужными серьгами и подвеской Astley Clarke на шее.

Кейт поблагодарила волонтеров организации за их работу, отметив, как это важно, что дети в раннем возрасте могут получить общение, поддержку и полезные навыки. Однако все рассуждения герцогини о воспитании детей и помощи родителям отошли в конец статьи. В первую же очередь британские журналисты поспешили оценить наряд госпожи Миддлтон.

Кстати, Кейт практически пренебрегла королевским протоколом, надев ряд черных вещей. Обычно члены монаршей семьи избегают избытка черного, если речь не идет о траурном мероприятии.

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