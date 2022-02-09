С платком à la babushka! Экс-пассия Харламова вышла на прогулку в белоснежном пальто и модных ботинках

Екатерина Ковальчук покрасовалась в своем новом образе. Она отправилась на премьеру фильма «Однажды в пустыне».

Гарик Харламов долгое время состоял в браке с Кристиной Асмус. Однако они развелись в 2020 году. Актриса заявила, что давно хотела уйти от юмориста, хоть у них и есть дочка Анастасия.

Первое время Харламов не говорил о личной жизни, а потом подтвердились слухи о его романе с коллегой по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук. Они стали выходить в свет вместе и даже путешествовать.

Но этот год начался с того, что Екатерина улетала одна на Кубу. Она перестал публиковать фото с Гариком. И недавно актриса вышла в свет уже с другим мужчиной. Сам юморист тоже намекнул на расставание.

Но пока артистка не демонстрирует ни капли расстройства. Она часто хвастается новыми нарядами. На этот раз Ковальчук на прогулке отметилась в джинсах и белоснежном пальто. Лук дополнил платок и массивные ботинки в тон на толстой подошве.

Оказалось, что она направлялась на премьеру фильма «Однажды в пустыне». А красной дорожке звезда уже позировала в джемпере с открытой спиной.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 28-летняя актриса. Многие адресовали ей комплименты. К слову, платки à la babushka стали трендом. Их носят Екатерина Стриженова, Екатерина Пегова и Оксана Федорова. «Какая красивая», «Просто чудо», «Мне нравится ваш стиль», «Как вам идет белый цвет», «Роскошная девушка», «Нежность зашкаливает», «Пальто просто бесподобное», «Снегурочка такая», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале