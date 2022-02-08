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«Главный антитренд»: Ани Лорак щегольнула в лосинах и вельветовой рубашке цвета сочной травы

Певица продемонстрировала свой повседневный образ. Эксперт по стилю Никита Карстен указал на плюсы и минусы аутфита.

«Главный антитренд»: Ани Лорак щегольнула в лосинах и вельветовой рубашке цвета сочной травы
Ани Лорак. фото: instagram.com/anilorak/

Ани Лорак является известной украинской исполнительницей. Она выступает на сцене много лет. Зрители привыкли ее видеть в вечерних платьях и блестящих костюмах.

Однако в обычной жизни 43-летняя артистка носит более удобные и лаконичные образы. В ее гардеробе есть пальто и тренчи. Зимой она носит пуховики-дутики и порой демонстрирует молодежные луки с джинсами.

Но накануне Лорак посетила радиостанцию. Она решила облачиться в кожаные лосины и ботинки на тракторной подошве. Образ дополни футболка и вельветовая рубашка оверсайз насыщенного цвета травы. Также артистка надела вязаную шапку с надписью. Каролина ( настоящее имя звезды, — При.ред.) увиделась с поклонниками, а потом провела время в ресторане.

Некоторые поклонники отметили, что в таком образе она выглядит моложе. Но некоторые посчитали такой наряд не женственным. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

«Мне кажется, образ Лорак выглядит устаревшим. Это тот случай, когда придраться не к чему, но современным образ назвать трудно.

Главный антитренд — это сочетание слишком облегающей футболки со слишком облегающими лосинами. Всегда стоит выбирать что-то одно, и отдавать предпочтение либо объемному верху, либо объемному низу.

Я бы порекомендовал выбрать более свободную футболку с более плотным материалом, она бы отлично сочеталась с вельветовой оверсайз курткой, ведь вельвет снова начинает активно занимать полки наших шкафов и гардеробных.

Также хочется отметить обувь, которая зрительно удлиняет ноги за счет платформы и одинакового материала с леггинсами (низким девушкам советую пользоваться этим лайфхаком. Ну и отлично завершает образ — шапка с надписью, если образ кажется вам скучным всегда можно прибегнуть к принтованной одежде», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

Никита Карстен. Фото: Teleprogramma.pro

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