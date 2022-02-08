«Главный антитренд»: Ани Лорак щегольнула в лосинах и вельветовой рубашке цвета сочной травы

Певица продемонстрировала свой повседневный образ. Эксперт по стилю Никита Карстен указал на плюсы и минусы аутфита.

Ани Лорак является известной украинской исполнительницей. Она выступает на сцене много лет. Зрители привыкли ее видеть в вечерних платьях и блестящих костюмах.

Однако в обычной жизни 43-летняя артистка носит более удобные и лаконичные образы. В ее гардеробе есть пальто и тренчи. Зимой она носит пуховики-дутики и порой демонстрирует молодежные луки с джинсами.

Но накануне Лорак посетила радиостанцию. Она решила облачиться в кожаные лосины и ботинки на тракторной подошве. Образ дополни футболка и вельветовая рубашка оверсайз насыщенного цвета травы. Также артистка надела вязаную шапку с надписью. Каролина ( настоящее имя звезды, — При.ред.) увиделась с поклонниками, а потом провела время в ресторане.

Некоторые поклонники отметили, что в таком образе она выглядит моложе. Но некоторые посчитали такой наряд не женственным. Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

«Мне кажется, образ Лорак выглядит устаревшим. Это тот случай, когда придраться не к чему, но современным образ назвать трудно. Главный антитренд — это сочетание слишком облегающей футболки со слишком облегающими лосинами. Всегда стоит выбирать что-то одно, и отдавать предпочтение либо объемному верху, либо объемному низу. Я бы порекомендовал выбрать более свободную футболку с более плотным материалом, она бы отлично сочеталась с вельветовой оверсайз курткой, ведь вельвет снова начинает активно занимать полки наших шкафов и гардеробных. Также хочется отметить обувь, которая зрительно удлиняет ноги за счет платформы и одинакового материала с леггинсами (низким девушкам советую пользоваться этим лайфхаком. Ну и отлично завершает образ — шапка с надписью, если образ кажется вам скучным всегда можно прибегнуть к принтованной одежде», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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