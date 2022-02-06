«Здравствуйте, женщина!»: Топурия запечатлела шестилетнюю дочку в белом платье и с макияжем

Певица удивилась тому, как повзрослела ее наследница от Льва Гейхмана. У нее уже есть жених.

Кети Топурия является известной певицей. Она зачастую выступает на сцене в костюмах и роскошных вечерних платьях. Солистка группы «А’Студио» славится своим чувством стиля.

Вторую беременность она долгое время скрывала с помощью нарядов оверсайз. Теперь у нее с мужем Львом Деньговым подрастает сын Адам. А от прошлых отношений с бизнесменом Львом Гейхманом у звезды есть дочка Оливия.

В последнее время Кети часто делится семейными кадрами. Она показывает, какие растет ее сын, который уже любит танцевать. Порой певица хвастается и дочкой, которая во многом подражает маме.

На прогулке малышка отметилась в цветной шубке и резиновых сапогах. А вот накануне Топурия засняла наследницу дома. Она красовалась перед ей в белом платье и гольфах. Оливия даже накрасила губы и глаза.

«Так, это такая походка? Ты модель? Здравствуйте, женщина! Вы что такая красивая?» — сказала певица. «А у меня же муж приехал» — заявила девочка. «Господи, боже мой! Вот это муж» — удивилась звезда.

В гостях у Кети побывал один из младших сыновей Марии Кожевниковой. Он стал кружить малышку на руках. За этой картиной Топурия наблюдала с улыбкой. А вот поклонники восхитились юной красавицей. «Походка, макияж, прическа, платье, туфельки… Все как полагается леди», «Мамина копия, а улыбка огонь», «Мама, один в один», «Вот это платье! Роскошно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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