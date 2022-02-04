«Мастхэв этого сезона»: Стеша Маликова отметилась в трикотажном платье цвета айвори и ботфортах

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. Она окончила МГИМО и уже больше года занимается своим бизнесом. Так как певец часто брал ее на светские мероприятия и возил в другие страны, она рано стала интересоваться модой.

Теперь юная бизнеследи создает свои коллекции одежды. Она сама любит носить платья, современные куртки-рубашки и костюмы. Наследница артиста отдает предпочтение сдержанной женственности.

На этот раз Стеша устроила дефиле в трикотажном платье мили цвета айвори. Она дополнила его ботфортами с широким голенищем. Наряд имел небольшой разрез, который позволил ей более свободно двигаться. Дочка Маликова грациозно дефилировала в монохромном наряде.

В нем она появилась на празднике отца, который отметил свой день рождения. Поклонники восхитились элегантным образом. Многие осыпали Стешу комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Калина Голубева.

«Как я понимаю на Стеше платье от собственного бренда. Вязанные трикотажные платья мастхэв этого сезона. Конечно такая длина платья могла придать юной девушке серьезный статусный вид, но высокие разрезы и мягкие приспущенные ботфорты очень гармонично и легко корректируют внешность в сторону легкого кокетливого девичьего образа. Единственное что я бы убрала этот оранжевый браслет на запястье. Но думаю что девушка просто забыла его снять», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Калина Голубева — имидж-стилист. Обучалась UStyle School, также получила высшее образование на факультете «Психология» БИЭПП. Имеет опыт работы в сфере Lux, работала с брендами Ralph Lauren, Loro Piana, Giorgio Armani, Dolce Gabbana. В данный момент занимается частной практикой в работе по стилю.

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