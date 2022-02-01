«Омолаживающий эффект»: Нетребко в ультрамодной куртке с мехом и неоновых кроссовках предстала в Барселоне

Оперная дива устроила сыну познавательную прогулку. Она щегольнула в ярком луке, который оценила имидж-стилист Алсу Арна.

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она объездила множество стран и выступала не только на больших площадках, но и исторических сценах. Артистка славится не только своим вокалом, но и чувством стиля.

С ней дружит историк моды Александр Васильев. Зачастую он восхищается ее головными уборами или платьями. В 50 лет звезда не перестает экспериментировать.

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Недавно Анна гуляла по Парижу, а теперь приехала в Барселону. Она решила прогуляться с сыном Тьяго. Они даже покатались на туристическом катере.

При этом певица предстала в серых джоггерах и куртке с плюшевым воротником и яркими цветными рукавами. Образ также дополнили кроссовки неонового цвета и фантазийные солнцезащитные очки. Нетребко поделилась красочными кадрами.

Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что оперной диве идет броский лук. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Анны Нетребко можно назвать актуальным. Да, действительно, что он создает омолаживающий эффект за счет актуальности и динамичности образа. Мы видим кроссовки, укороченную куртку, сумку через плечо — это всегда про движение, про активность, что присуще молодым людям. Отличный прием, который используют люди в элегантном возрасте для того, чтобы подтвердить свою активную жизненную позицию. Рукава куртки является главными в образе, потому что несут в себе несколько цветов, которые умело разбавлены в образе сумкой и яркими кроссовками. Конечно, этот активный рисунок на рукавах подстать темпераменту Анны и смотрится гармонично на ней. Не могу сказать, что лук стройнит, но образ передает динамику и движение. Люди всегда воспринимают людей в подобных образах более спортивными и стройными», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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