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Versace представил аксессуар для сбора собачьих фекалий за 20 тысяч рублей

Уход за питомцем тоже может быть стильным.

Versace представил аксессуар для сбора собачьих фекалий за 20 тысяч рублей
Собачки тоже достойны Versace. Фото: Global Look Press

Модный дом Versace представил ценителям шика новый товар — элитный мешкодержатель для хранения пластиковых пакетов для сбора фекалий питомцев.

Стильный аксессуар выполнен из черного полиэстера и крепится к сумке или джинсам с помощью позолоченного карабина. Он легко замыкается на кнопочную застежку и дает хозяину животного быстрый и легкий доступ к средствам для уборки «маленьких неожиданностей» своих любимцев.

Товар оценен на сайте модного дома в более чем 20 тысяч рублей. Дорого? Но тут стоит отметить, что к мешкодержателю в комплекте идет позолоченная подвеска с логотипом Versace, украшенная кристаллами, которую можно прикрепить к ошейнику питомца. В конце концов, если хозяин в тренде, то почему четвероногий друг должен быть обделен?

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