Versace представил аксессуар для сбора собачьих фекалий за 20 тысяч рублей

Уход за питомцем тоже может быть стильным.

Модный дом Versace представил ценителям шика новый товар — элитный мешкодержатель для хранения пластиковых пакетов для сбора фекалий питомцев.

Стильный аксессуар выполнен из черного полиэстера и крепится к сумке или джинсам с помощью позолоченного карабина. Он легко замыкается на кнопочную застежку и дает хозяину животного быстрый и легкий доступ к средствам для уборки «маленьких неожиданностей» своих любимцев.

Товар оценен на сайте модного дома в более чем 20 тысяч рублей. Дорого? Но тут стоит отметить, что к мешкодержателю в комплекте идет позолоченная подвеска с логотипом Versace, украшенная кристаллами, которую можно прикрепить к ошейнику питомца. В конце концов, если хозяин в тренде, то почему четвероногий друг должен быть обделен?

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