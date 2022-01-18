Модель Белла Хадид призналась, что два года не пользуется услугами стилиста

Только в 2021-м девушка перестала переживать о том, как другие люди воспримут ее образ.

Лицо модных домов Dior и Bulgari, 25-летняя американская модель Белла Хадид призналась, что уже два года не пользуется услугами личного стилиста.

При этом, когда знаменитая красавица отказалась от услуг профессионала, она поначалу испытывала проблемы с тем, чтобы просто одеться для выхода на улицу. Она боялась, что снаружи ее подкараулят папарацци, а затем пресса и пользователи интернета будут разбирать по косточкам ее внешний вид.

«В прошлом году для меня было очень важно понять, что даже если люди говорят о моем стиле, нравится он им или нет, это не имеет значения, потому что это мой стиль, — рассказала Белла в интервью журналу The Wall Street Journal. — Когда я выхожу из дома утром, я думаю: «Делает ли эта одежда меня счастливой? Хорошо ли я себя в этом чувствую, комфортно ли?»

Напомним, что в 2015—2017 годах Белла Хадид не раз становилась «моделью года» по версии различных изданий. Уже несколько лет она то встречается, то расстается с популярным певцом The Weeknd.

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