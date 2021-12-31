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В блеске пайеток: Кейт Бекинсейл пришла в ресторан в мерцающем черном мини-платье

48-летняя актриса подчеркнула стройную фигуру.

В блеске пайеток: Кейт Бекинсейл пришла в ресторан в мерцающем черном мини-платье
Кейт Бекинсейл. Фото: globallookpress.com

Перед Новым годом 2022 в Лас-Вегасе открылся новый ресторан, и это мероприятие привлекло ряд звезд, для которых устроили красную ковровую дорожку.

Но ярче всех в этот вечер сверкала 48-летняя актриса Кейт Бекинсейл («Перл-Харбор», «Другой мир», «Ван Хельсинг», «Красотка на взводе»). Она явилась покушать в мерцающем черном мини-платье и с удовольствием позировала фотографам в своем наряде.

Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл сверкнула фигурой в блестящем наряде. Фото: globallookpress.com

На актрисе украшения бренда Effy и наряд от модельера Peter Dundas. Звезда выложила фотографии своего образа в Instagram и поставила хештег «для обострения аппетита».

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