«Приготовила сюрприз»: Орбакайте в зеркальной блузке и бархатном пальто появилась на новогоднем вечере

Кристина Орбакайте является популярной певицей. В этом году она возобновила гастроли. Даже мама Алла Пугачева восхищается ее трудолюбием, а также стилем. Артистка в 50 лет может похвастаться стройной фигурой. Она любит выглядеть женственно. В ее гардеробной можно найти как молодежные образы, так и более сдержанные и изысканные.

В декабре Орбакайте почти каждый вечер дает концерты или снимается. Для Первого канала она снялась в новогоднем вечере. Певица выбрала два образа для такого случая. Сначала она выступила в серебристом платье плиссе с металическим поясом. Наряд имел длинный шлейф, который выглядел словно крылья.

Потом Кристина уже надела лосины и зеркальный топ. Бархатное пальто дополняли высокие ботфорты. Благодаря выпрямленным локонам и челки певица выглядела неузнаваемо. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Самый сказочный месяц в году — однозначно, декабрь! В новогоднюю ночь встречаемся у телеэкранов и поем легендарные хиты 90-х вместе. Я приготовила для вас сюрприз, а какой узнаете в полночь на Первом канале. Заряжаемся хорошим настроением на целый год!» — поделилась звезда.

Образ певицы для сайта Teleprogramma.pro оценила имиджмейкер-стилист Анастасия Стар.

«Такой цвет как металлик вне моды, как и золото, например. Но подобные платья плиссе пойдут однозначно не всем, потому что сам цвет добавляет объем, так еще и ткань несколько сантиметров в талии добавляет. Но в случае Кристины, с такой фигурой подобные эксперименты допустимы. Сочетание металлического платья и золотого ремня меня не смущает, а вот аксессуарный ряд, который повторяет отделку горловины платья, выглядит уже устаревшим. Подобные изделия из бусин остались в 2000-х. Но в качестве концертного костюма подобные платья имеют место быть», — высказалась эксперт.

А вот на съемках новогоднего выпуска шоу «Угадай мелодию». Орбакайте пришла с дочкой Клавдией. Они оделись в одном стиле. Артистка предстала в алом невесомом платье по фигуре с блестками. В таком же платье длины миди с бантом дефилировала ее наследница.

«Невозможные красотки!» — заявил фотограф Владимир Широков. К нему присоединилась жена Александра Реввы.

«Что касается фэмили луков, я придерживаюсь такого мнения: одинаковые пижамы, футболки и платья уже давно не актуальны. Выглядит это уже не стильно и смешно. А вот парные и фэмили луки в одной стилистике и цветовой гамме — вот к чему стоит присмотреться при выборе нарядов для своей семьи. Причём не важно, Новый год это, семейные посиделки или фотосессия. Принцип один. Кристина для себя и своей дочери сшила платья из одинаковой ткани. Как по мне, это скучно и примитивно. Стилисты недоработали», — отметила Анастасия.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Стар — дипломированный стилист-имиджмейкер, модный обозреватель, стилизатор личного бренда и съемок.

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