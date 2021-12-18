Ботильоны, туфли или босоножки: в какой обуви встретить Новый год, показали Водянова, Бузова и другие звезды

Обладатель премии Вячеслава Зайцева модельер Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, какую обувь лучше подобрать для новогоднего образа.

До Нового года остаются считанные недели. Это время, когда нужно не только успеть нарядить елку, но и подготовить самое главное — праздничный образ. Ранее стилист рассказал, в каком платье или костюме стоит встречать год тигра. Но к любому наряду нужна обувь, даже если вы планируете праздновать дома.

Какие туфельки или может ботильоны подойдут для вашего лука, рассказал ученик Жан-Поля Готье и обладатель премии Вячеслава Зайцева Наз Маер. Он оценил обувь звезд, которую смело можно надеть на Новый год.

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» не скрывает, что следит за трендами. В ее гардеробе уже нет места для новой обуви. Она предпочитает выглядеть женственно на вечеринках, поэтом для особенных мероприятий телеведущая выбирает обувь на каблуке.

На этот раз она одна из первых купила модные босоножки на массивном каблуке и платформе. Более того, Ксения Бородина предпочла яркий цвет фуксии.

«Для празднования нового года, конечно, стоит в первую очередь рассматривать обувь на каблуке — это придаст стройность и сделает вашу походку более легкой. Любая длина и практически любой наряд будет смотреться выигрышней, если на ногах у вас босоножки или туфли на каблуке. А если вы не готовы терпеть дискомфорт на шпильках, то обратите внимание на обувь на платформе, которая в этом сезоне очень актуальна. Взгляните, например, на мгновенно ставшие хитом розовые ботильоны Versace у Ксении Бородиной. Массивная подошва в тренде уже несколько сезонов! Более демократичные марки уже представили похожие модели!» — отметил Маер.

Яна Рудковская

Жена Евгения Плющенко известный продюсер. Яна Рудковская регулярно оказывается на светских раутах. Она уже собрала не только внушительную коллекцию платьев, но и обуви.

Порой блондинка носит босоножки со стразами. Также беспроигрышный вариант — туфли в тон наряда. Так, для одного из платьев цвета фуксии она выбрала туфельки с резинкой на пятке и каблуком-рюмкой бренда Amina Muaddi.

Виктория Лопырева

Бывшая обладательница титула «Мисс Россия» тоже часто выходит в свет. Она желанная гостья на фестивалях и балах. Виктория Лопырева обладает стройной фигурой, поэтому любит носить платья. Порой она выбирает причудливую, но элегантную обувь. В этом году Виктория поддержала тренд на туфли Золушки с бантиком и стразами. Примечательно, что такую пару купила и Бородина.

«Частично или целиком отделанные прозрачным пластиком туфли, как у Ксении Бородиной, Виктории Лопыревой и Яны Рудковской — один из последних трендов, который, хоть и смотрится интересно на фотографиях знаменитостей, я бы не стала рекомендовать каждой моднице. Думаю, удобства такая обувь не предполагает, к тому же по всей логике пластик может просто запотеть с изнанки и выглядеть это будет уже не так эстетично. Но если вы поклонница футуристичного стиля и не боитесь экспериментов, то почему нет? Что точно стоит взять на вооружение — это сочный оттенок фуксии, которому отдали предпочтение Бородина и Рудковская», — дал совет дизайнер.

Ани Лорак

Украинская исполнительница Ани Лорак не скрывает, что давно придерживается своего стиля. Она знает, какие наряды ей идут. Именно с помощью аксессуаров и обуви она делает акцент в образах. Босоножки с броскими деталями — ее любимый предмет гардероба. Певица предпочитает делать акцент на стройных ногах.

Алсу

Певица Алсу славится своей элегантностью. Ее образы всегда сдержанные и женственные. Артистка зачастую носит туфли на шпильке с вечерними платьями и костюмами. В ее коллекции ей золотистые босоножки. Так, она с помощью них разбавила монохромное платье.

«Сандалии и босоножки на каблуке в новом сезоне выглядят очень сексуально благодаря ремешкам на щиколотке в разных интересных вариациях. У Ксении Бородиной это изящные бусы, у Ани Лорак — дерзкие цепи, у Алсу — золотистая бахрома. Идеально подходят для празднования нового года. Отдавайте предпочтение ярким оттенкам и металлику», — отметил Маер.

Наталья Водянова

Модель из России Наталья Водянова не раз дефилировала на подиуме. Она дружит с модельерами и одна из первых поддерживает модные тренды. Возлюбленная Антуана Арно на одном из мероприятий предстала в черном удлиненном жакете с атласными лацканами и босоножками с пружинкой вокруг ноги, усыпанной камнями. К слову, такие босоножки стали трендом сезона.

Кристина Орбакайте

Дочка Аллы Пугачевой не раз восхищала своими нарядами даже маму. Кристина Орбакайте в 50 лет не боится носить пышные платья и наряды в молодежном стиле. Она на праздничном концерте вечерний лук сочетала с ботильонами с клепками на шпильке. Это идеальный вариант для тех, кто хочет выглядеть современно. Уже не первый сезон эксперты рекомендуют нежные платья сочетать с более грубой обувью.

Ольга Бузова

Ольга Бузова не боится экспериментировать с образами. Она латексное платье алого цвета сочетала с сапожками. Если Новый год придется встречать в ресторане или на каком-либо мероприятии, то сапожки могут стать удобным вариантом. Более того, они будут выглядеть необычно и придадут дерзости в образ.

Юлия Барановская

«Наши звезды продемонстрировали шикарные варианты для вечерних выходов, но если вы хотите приобрести обувь, которая прослужит вам и на каждый день, избегайте излишне декорированных моделей. Между шпилькой, устойчивым каблуком и платформой предпочитайте два последних варианта. Мысок обуви должен быть либо квадратным, либо чуть удлиненным. Кроме того, не забывайте про не выходящие из моды классические лодочки, которые должны быть в гардеробе у каждой. Незаменима эта модель, когда вы носите платья с открытыми ногами или чулками, — такая обувь делает ваши ножки визуально длиннее. Для этого, выбирайте цвет туфель под тон вашей кожи! Отдавайте предпочтение моделям из матовой кожи, они актуальны всегда. На примерку новой пары всегда отправляйтесь вечером: в это время суток нога имеет обыкновение отекать, поэтому вы сможете подобрать себе наиболее подходящую модель, которая не принесет вам потом проблем при носке», — поделился эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.