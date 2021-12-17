«Тако с черной икрой»: Лопырева в платье-футляре и туфлях самого модного цвета сезона посетила ресторан

Победительница конкурсов красоты в фешенебельном ресторане в Дубае полакомилась деликатесами. При этом она показала элегантный образ.

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Она смогла стать моделью, а также бизнесвумен. В последнее время блондинка то и дело появляется на светских раутах. Недавно она побывала в Саудовской Аравии на кинофестивале. А вот потом модель в вечернем платье золотого цвета блистала на балу Vogue в Дубае.

Примечательно, что Виктория не позирует без макияжа. Ее наряды всегда подчеркивают достоинства фигуры. Накануне она посетила фешенебельный ресторан. Она предстала в черном платье-футляре, которое дополнила туфлями и сумочкой в оттенке фуксии. Лопырева грациозно продефилировала. Весь вечер она дегустировала изысканные блюда.

«Тако с черной икрой или тафельной икрой с авокадо? Нет смысла делать выбор, когда вы можете все это и даже многое другое!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Виктория. Многие одарили ее комплиментами. Наряд подчеркнул ее точеные ножки. Для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.

«По-моему мнению, Лопырева никогда не была модной девушкой. Она своим стилем демонстрирует не приверженность к модным трендам, а социальный статус. Для нее принципиально скорее выглядеть дорого, богато, статусно. Этот костюм тоже демонстрирует цель и характеристики ее личного стиля. Образ классический, все очень сдержанно. Все комильфо, как говорят французы. Платье-футляр, жакет — классика жанра с 50-х годов.

Цвет фуксия маст хэв сезона 2022. Один из самых трендовых оттенков. Другой вопрос, как аксессуары сочетаются с одеждой. Тут вопрос не в цвете, а в форме. По моему мнению, сумка мелковата и слишком коктейльна для данного котюма. Если бы она была чуть больше, а босоножки были без ремешка на лодыжке, то они смотрелись бы более логично с классическим костюмом. А так, аксессуары из другой оперы. В образ всегда можно добавить кокетство, но здесь нужно знать меру», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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