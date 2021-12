«Принцессочное»: Арзамасова в черном платье с юбкой-колоколом сделала акцент на хрупких ключицах

Лиза Арзамасова многим знакома по сериалу «Папины дочки». Она также снялась в других картинах, например «Любовь в большом городе», «Любовницы». Долгое время актриса скрывала личную жизнь.

Но год назад она впервые заговорила о романе с Ильей Авербухом. Теперь они не только муж и жена. Молодая актриса стала мамой, родив сына Льва. Для нее теперь начался новый период в жизни.

Если первое время Арзамасова была поглощена материнством, то теперь она не только вернулась к работе, но и часто выходит в свет. 14 декабря актриса посетила пре-пати премии журнала Hello.

Там она появилась на публике в черном лаконичном платье с юбкой-колоколом в стиле Мэрилин Монро. На ее шее была нитка жемчуга. Прическа с локонами также поддержала ретро стиль.

«Как-то все спонтанно получилось вчера. И в спонтанности — прелесть! Спасибо Hello за замечательный вечер, а изысканной — за принцессочное и лаконичное платье, в котором у меня было абсолютное настроение обложки журнала мод 50-ых или 60-ых», — написала звезда.

Поклонники осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro оценила стилист Алина Берри.

«Образ Лизы Арзамасовой на вечере Hello сегодня нельзя назвать трендовым или супер-модным, но его точно можно назвать стильным. Само олицетворение женственности и изысканности — Лиза в шикарном черном платье в стиле New Look .

Форма юбки напоминает чашечку цветка, что еще больше подчеркивает ее осиную талию, а круглый вырез ставит акцент на хрупких ключицах. Так же неовинтажности придает луку жемчужная нить и туфельки Мэри Джейн. Думаю, такой комплект отлично сочетаешься с нашим восприятием Лизы, ее образом и новой ролью для нее — молодой мамы», — высказалась эксперт.