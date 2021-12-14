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«Роскошное»: Лопырева в эффектом «золотом» платье плиссе со шлейфом появилась на балу Vogue Arabia

Победительница конкурсов красоты на публике появилась в наряде ливанского дизайнера Зухаира Мурада. Ее лук оценили не только гости вечера, но стилист Катерина Ланич.

«Роскошное»: Лопырева в эффектом «золотом» платье плиссе со шлейфом появилась на балу Vogue Arabia
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika/

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Почти 20 лет назад она блистала на конкурсах красоты. Примечательно, что спустя столько времени армия ее поклонников только увеличилась.

38-летняя блондинка может похвастаться стройной фигурой. Ее регулярно приглашают на разные мероприятия. Большую часть времени она проводит в Дубае.

Но на днях Лопырева отметилась на кинофестивале в Саудовской Аравии. А потом два дня провела в Суздали, где не только погуляла в дубленке, но и выступила на конгрессе.

А вот 12 декабря победительница конкурсов красоты вернулась в Дубай, где стала одной из гостей на балу Vogue Arabia. Для такого мероприятия она облачилась в золотое платье плиссе в пол. Верх наряда был расшит камнями, а на спине была струящаяся ткань, которая стала шлейфом. Виктория смогла не только увидеть влиятельных людей, но и повеселиться.

Наряд звезды сразил публику. «Это золотое платье посто космос», «Образ самый лучший», «Принцесса», «Идеальный наряд», — прокомментировали кадры подписчики. А для сайта Teleprogramma.pro ее вечерний образ оценила стилист Катерина Ланич.

«Золото, золото, и еще раз золото. Именно столько его было на балу Vogue Arabia. Многие гости выбрали для себя наряды именно в этом цвете, среди которых оказалась и Виктория Лопырева.

Модель выбрала для себя роскошное платье в пол в золотистом цвете. Наряд выглядит очень торжественно и празднично. Такой образ несомненно подойдет для церемонии, бала или же, если вы планируете на Новый год посетить большое и пышное мероприятие, то такое платье также станет отличным решением.

Сам же образ Виктории смотрится очень гармонично, отдельно хочется отметить работу стилиста, ведь оттенок платья прекрасно подходит девушке, а использование минималистичных украшений не перегружают образ. Так же визажист и стилист по волосам прекрасно доработали этот образ и Виктория не теряется на фоне такого акцентного платья», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Катерина Ланич — стилист. В мир моды и стилистики пришла по пути самообразования. Сразу начала много практиковать и получать важный опыт. Работает персональным стилистом и стилизует коммерческие съемки для брендов. Профессионально работает с марта 2021 года.

Катерина Ланич. Фото: Teleprogramma.pro

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