«Роскошное»: Лопырева в эффектом «золотом» платье плиссе со шлейфом появилась на балу Vogue Arabia

Виктория Лопырева является бывшей обладательницей титула «Мисс Россия». Почти 20 лет назад она блистала на конкурсах красоты. Примечательно, что спустя столько времени армия ее поклонников только увеличилась.
38-летняя блондинка может похвастаться стройной фигурой. Ее регулярно приглашают на разные мероприятия. Большую часть времени она проводит в Дубае.
Но на днях Лопырева отметилась на кинофестивале в Саудовской Аравии. А потом два дня провела в Суздали, где не только погуляла в дубленке, но и выступила на конгрессе.
А вот 12 декабря победительница конкурсов красоты вернулась в Дубай, где стала одной из гостей на балу Vogue Arabia. Для такого мероприятия она облачилась в золотое платье плиссе в пол. Верх наряда был расшит камнями, а на спине была струящаяся ткань, которая стала шлейфом. Виктория смогла не только увидеть влиятельных людей, но и повеселиться.
Наряд звезды сразил публику. «Это золотое платье посто космос», «Образ самый лучший», «Принцесса», «Идеальный наряд», — прокомментировали кадры подписчики. А для сайта Teleprogramma.pro ее вечерний образ оценила стилист Катерина Ланич.
«Золото, золото, и еще раз золото. Именно столько его было на балу Vogue Arabia. Многие гости выбрали для себя наряды именно в этом цвете, среди которых оказалась и Виктория Лопырева.
Модель выбрала для себя роскошное платье в пол в золотистом цвете. Наряд выглядит очень торжественно и празднично. Такой образ несомненно подойдет для церемонии, бала или же, если вы планируете на Новый год посетить большое и пышное мероприятие, то такое платье также станет отличным решением.
Сам же образ Виктории смотрится очень гармонично, отдельно хочется отметить работу стилиста, ведь оттенок платья прекрасно подходит девушке, а использование минималистичных украшений не перегружают образ. Так же визажист и стилист по волосам прекрасно доработали этот образ и Виктория не теряется на фоне такого акцентного платья», — высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Катерина Ланич — стилист. В мир моды и стилистики пришла по пути самообразования. Сразу начала много практиковать и получать важный опыт. Работает персональным стилистом и стилизует коммерческие съемки для брендов. Профессионально работает с марта 2021 года.
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