Федорова в жакете с рукавами-буфами и струящихся брюках предстала на «Золотом граммофоне»

Оксана Федорова почти 20 лет назад получила титул «Мисс Вселенная», но корону вскоре у нее отняли. Однако для поклонников брюнетка до сих пор остается первой красавицей. Она одно время была телеведущей.

Теперь Оксана все чаще организовывает светские рауты, выступает на сцене и участвует в фотосессиях. Также она воспитывает двоих детей: Елизавету и Федора. Ей удается посвящать им свободное время.

Но недавно Федорова показала свои способности на турнире по танцам. Там она продемонстрировала яркие образы. А 10 декабря телеведущая стала гостьей на премии «Золотой граммофон». Там собралось много звезд: Ани Лорак, Наталья Подольская, Юлия Барановская, Анна Семенович и другие известные персоны. По знаменитому залу Оксана продефилировала в черном костюме.

Жакет с рукавами-буфами и струящиеся брюки переливались на свету. Наряд скрыл ее изъяны фигуры. Федорова сделала также локоны и макияж с акцентом на глаза.

«Мой „Золотой граммофон“ после паузы в 10 лет», — написала она.

Поклонники одарили ее комплиментами. Многие были восхищены тем, как она выглядит в 43 года. «Ну что за леди», «Вы так хороши», «Мрачный костюм, вам бы в платье туда прийти», «Вы сдержанны и изящны», «Какая все же у вас неувядающая красота», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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