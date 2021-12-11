«Воплощение изысканности»: идеальные наряды Пугачевой, Водяновой и других звезд для Нового года

Обладатель премии Вячеслава Зайцева модельер Наз Маер рассказал читателям сайта Teleprogramma.pro о том, в каких образа лучше встретить наступающий год тигра.

И вот с наступлением зимы пошел отсчет на дни до Нового года. Это главный праздник, к которому принято тщательно готовиться. В эту ночь не только накрываются столы со вкусными яствами, но и даже те, кто не любит наряжаться, достает из шкафа самый яркий образ. На этот раз приходит год Тигра. Эксперты отмечают, что модникам стоит воздержаться от нарядов с хищным принтом.

А что надеть для праздника, читателям сайта Teleprogramma.pro рассказал ученик Жан-Поля Готье и обладатель премии Вячеслава Зайцева Наз Маер. Он оценил образы звезд, которые смело можно надеть на Новый год.

Алсу

«Идеальный праздничный образ представила певица Алсу. Здесь учтены все детали. Белый цвет подчеркнул смуглую кожу красавицы, силуэтный фасон выигрышно выделил внешние особенности, а разрезы акцентировали внимание на женственных формах. Блеск и стразы уместный декор на платье, хотя несколько лет они именовались безвкусицей сейчас снова на коне. Прекрасный дуэт составляют платью сияющие босоножки, удлиненные серьги, локоны и макияж с акцентом на глаза. Кстати, встречать год Голубого Тигра рекомендуется именно в молочных и белых нарядах, так вы сможете заручиться поддержкой и покровительством символа года», — рассказал эксперт.

Ксения Бородина

«Шальная императрица Ксения Бородина поделилась бэкстейджем с декабрьской фотосессии. Отмечу, что тематика явно не зимняя — присутствует «миллион, миллион, миллион алых пионов». К слову, любимых цветов Бородиной, да и сама телеведущая выглядит по-весеннему. Образ яркий, как всегда присутствует оригинальность, которой отличается звездная ведущая. Она позирует в алом пышном платье с корсетом, при этом игриво задирает подол и демонстрирует длинные и стройные ножки, а на них переливаются «туфли Золушки». Похоже, что Ксения Бородина уже вовсю готова встречать принца, остается лишь следить за ее сторис!» — считает Наз.

Наталья Водянова

Модель Наталья Водянова живет в Париже и посещает разные светские мероприятия. Она является многодетной мамой, но это не мешает ей выглядеть роскошно.

«Элегантное платье благородного серого оттенка представила Наталья Водянова. Силуэт new look очень идет хрупким девушкам с изящными бедрами и тонкой талией. Изюминкой платья стало обнаженное плечо. Кокетливая деталь сделала весь ансамбль немного пикантным», — отметил модельер. «Девушкам, которые собираются отпраздновать встречу будущего года в загородном коттедже или галереи стоит взять на заметку чувственный образ Натальи. В таком наряде сотни восторженных взглядов вам обеспечены», — добавил он.

Ольга Бузова

«Объемное платье Ольги Бузовой считаю не совсем удачным вариантом, чтобы продемонстрировать внешние достоинства. Слишком короткий наряд в кукольном стиле, безусловно, подчеркнул длинные ноги теледивы, но на этом все. За счет пышной прически и чересчур пушистого платья не видно стройной и подтянутой фигуры. Всем девушкам хочу еще раз напомнить: если в новогоднюю ночь вы делаете ставку на платье-облако, то его следует дополнить лаконичной и сдержанной прической. Высокий хвост или пучок — идеальное дополнение к образу», — дал совет Наз.

Ани Лорак

«Ани Лорак поддерживает свою прекрасную фигуру благодаря занятиям спортом и может себе позволить показать чуть больше положенного. Отмечу, что в целом образ смотрится органично на загорелом теле певицы, но уж слишком много нарочитой привлекательности. В 2021-2022 в моде простота. Чем меньше вы приоткрываете свою «душу» с помощью глубокого декольте и ультракоротких шорт, тем лучше. Если и есть желание внести в образ немного пикантности, то допустимо оголить одну часть, но когда все напоказ — смотрится нелепо, это отголосок из нулевых», — поделился эксперт.

Кристина Орбакайте

«Популярная певица Кристина Орбакайте всегда отличалась чувством стиля и безукоризненным вкусом. Она привлекала своими нарядами внимание журналистов и фотографов модных журналов. Но конкретно на этом снимке, чувство меры и любовь к блеску подвела Кристину. В грядущем году возвращается эпоха пайеток, сетки, блеска и страз, но все должно выглядеть уместно. Модель платья мне нравится, выигрышно подчеркивает тонкую талию и бесконечные стройные ножки, но вот все остальное требуется заменить, начиная с помады. Я бы предложил остановиться на нейтральном оттенке продукта, чтобы сделать акцент только на глаза, сетчатые колготки — исключить, а вот ботфорты заменить на нейтральные без обилия блеска», — рассказал Маер.

Виктория Лопырева

Победительница конкурса «Мисс Россия» славится своим вкусом. В ее гардеробе можно найти образ для любого мероприятия. Она особенно любит платья.

«Виктория Лопырева — воплощение изысканности. На этот раз она похвасталась сдержанным образом. Блондинка предстала в атласном платье-футляре в горох, дополнили наряд жакет в тон и миниатюрная сумочка. Завершением образа стали нюдовый мейк, распущенные локоны и маникюр в классическом красном оттенке. Блондинки всегда эффектно смотрятся в глубоких насыщенных тонах, особенно в синем, Вика явно об этом не забывает!» — отметила эксперт.

«Виктория не перестает радовать стильными и актуальными образами, демонстрируя очередной эффектный наряд. Несмотря на закрытый образ, через струящуюся шелковую юбку в пол хорошо прослеживаются очертания спортивной фигуры. Цвет молочного шоколада делает наряд вкусным, женственным и сексуальным, а необычная дизайнерская накидка подчеркивает чувство стиля телеведущей. В тон к образу подобраны босоножки с бахромой из страз и сумочка с цветочным декором», — добавил он.

Кети Топурия

«Кети Топурия самая яркая и экстравагантная певица российского шоу-бизнеса. Артистка предстала перед публикой в зеленом топе-бюстье с рукавами-крыльями и черной юбке с откровенным разрезом. Отмечу, что не только крой и совмещение модных тенденций делает образ Кети стильным, но и выбранный цвет корсетного топа. Изумрудный — является одним из самых трендовых и ведущих оттенков сезона. Предлагаю всем красавицам взять этот цвет на заметку, выбирая себе платье для корпоратива или новогодней ночи», — пояснил Наз.

Лера Кудрявцева

«Лера Кудрявцева выбрала для прогулки по Дубаю шелковый костюм оверсайз сливочного цвета. Наряд с брюками палаццо она дополнила косынкой, которой повязала волосы и босоножками на танкетке. Монохромный наряд оттенил шоколадный загар блондинки, а также зрительно сделал ее стройнее, за счет трендового кроя оверсайз. Девушкам, которые планируют справлять Новый год в домашней атмосфере, рекомендую присмотреться к образу. В таком наряде вы будете выглядеть по-домашнему стильно», — сказал модельер.

Алла Пугачева

«Нарядный, но сдержанный образ продемонстрировала Алла Пугачева. Артистка облачена в короткое элегантное черное платье, приоткрывающее ее стройные ноги. Ярким элементом декора стала асимметричная молния. Дополнили образ тонкое колье и туфли на невысоком каблуке в тон. Артистка предпочла сдержанный вечерний макияж с акцентом на глаза. Стоит отметить, что Алла Борисовна, несмотря на свой возраст, выглядит молодо и стильно, она заметно похудела и может похвастаться прекрасными формами», — заметил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.