Настоящая дива: Полина Гагарина в «золотом» платье и длинной шубе отметилась на публике

Сергей Лазарев заснял, как артисты готовились к «Песне года». За кулисами он встретил свою подругу, которая изрядно утеплилась.

Полина Гагарина является популярной исполнительницей. Она прославилась благодаря «Фабрике звезд». Потом слава певицы только росла. Она выступала на «Евровидении» и участвовала в песенном конкурсе в Китае.

Артистка может похвастаться не только сильным вокалом, но и стройной фигурой. Она регулярно появляется на публике. Звезда подбирает себе образы, которые подчеркивают ее достоинства.

4 декабря в Москве состоялась «Песня года». В юбилейном концерте приняли участие самые яркие исполнители, София Ротару, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Лариса Долина, Клава Кока и другие звезды.

Полина для такого случая выбрала золотое платье с эффектом мерцания. Нюдовые босоножки дополняли ее образ. Но оказалось, что за кулисами она была еще и шубе из натурального меха.

Ведущий концерта Сергей Лазарев заснял Полину, с которой дружит много лет. Певица ждала начала мероприятия вместе с Димой Биланом и Киркоровым.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что у нее хороший вкус. «Невероятно красивое платье, Вам очень идет», «Красотка! Наряд как всегда огонь», «Такая стройняшка», «Полина просто роскошная», «Вы просто солнце!», «Какая шубка», «Ну сногсшибательная», — прокомментировали кадры пользователи Мети.

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