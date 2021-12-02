«Как красный цвет идет»: Собчак в костюме с брюками в пол и корсетом посетила коктейльный вечер

Телеведущая выбрала яркий образ для мероприятии, которое устроила Яна Расковалова. Ее лук оценила fashion-стилист Анастасия Левицкая.

Ксения Собчак привыкла быть в центре внимания. Она берет интервью у селебрити и зачастую оказывается на закрытых мероприятиях. Телеведущая обладает своим чувством стиля.

Она не раз демонстрировала костюмы и платья известных дизайнеров. Собчак любит добавлять изюминку в свои образы. Для нее обычное дело прийти на красную дорожку с авоськой или надеть платье-сетку.

Но этой осенью Ксения демонстрирует модные наряды. Она успела посетить ужин с мужем Константином Богомоловым. Тогда телеведущая облачилась в кожаный костюм в желтом цвете с юбкой-футляром. А вот 30 ноября она оказалась на мероприятии, которое устроила Яна Расковалова — «Снежный коктейль».

На этот раз блондинка покрасовалась перед публикой в алом костюме с брюками клеш в пол и корсетом. Также она выбрала нюдовые лодочки, которые визуально вытягивают силуэт.

Собчак смогла произвести впечатление. Она щегольнула в наряде перед журналистами. Она казалась еще стройнее. Образ звезды оценила для сайта Teleprogramma.pro fashion-стилист Анастасия Левицкая.

«На коктейльный вечер Ксения Собчак выбрала классику-красный костюм. Нужно ли говорить, как красный цвет идет блондинкам, и Ксения Анатольевна не исключение. Телеведущая не стала перегружать образ и поэтому дополнила и его собранной прической и нюдовым мейком. Телесные лодочки также отлично вписались в образ. Хочется только поменять сумку, заменить ее на модель более острой формы. Такой сдать будет повторять геометрическую форму костюма», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Левицкая — fashion-стилист. Обучалась в Санкт-Петербургской школе телевидения, курс от skillbox «Fashion-стилист». Имеет 2 года опыта работы.

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