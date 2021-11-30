Элегантно стройнит: 66-летняя Долина в шелковом жакете изумрудного цвета скрыла все изъяны фигуры

Певица продемонстрировала свой новый образ. Она призналась, что ее вкус в одежде поменялся.

Лариса Долина в свое время стала известной певицей. Даже с годами она не теряет популярности. Певица поет дуэтом с молодыми артистами. Примечательно, что за последний год она также похудела.

Артистка вскоре сменила гардероб. Теперь она все чаще носит женственные наряды. Лариса Александровна даже не боится носить мини. Она призналась, что теперь ей тянет носить яркие цвета.

Накануне Долина покрасовалась в розовом костюме. Теперь она предстала в блузке и черных брюках. Изюминкой образа стал длинный шелковый жакет изумрудного цвета.

Наряд с карманами застегивался на одну пуговицу. Певица скрыла все изъяны фигуры и визуально вытянула силуэт. Она показала свою новую награду от канала «Муз-ТВ». Лариса Александровна была рада тому, что ее работу отметили.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы не только стильная и обворожительная, Лариса Александровна, но и очень мудрая женщина», «И это правда, вы хороша во всех нарядах», «Вы отлично выглядите Лариса. Ведь, когда худеешь, все можно надеть, что нравится, и все сидит красиво», «Какая вы утонченная», — прокомментировали пост подписчики.

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