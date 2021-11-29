Как одеть ребенка на Новый год
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Как одеть ребенка на Новый год

Стилист Лена Червова предложила несколько вариантов детских образов для самого волшебного праздника.

Как одеть ребенка на Новый год
Как одеть ребенка на Новый год. Фото: DepositPhotos

Новый год — любимый праздник многих взрослых и детей. Поэтому готовясь к торжеству, надо продумать образ не только для себя, но и для ребенка. И если девочки зачастую сами придумывают, во что одеться, то мальчикам нужна помощь по этому вопросу.

Кроме того, очень важно место проведения праздника: в загородном доме, в ресторане или за семейным столом. Стилист Лена Червова предложила различные варианты детских образов для Нового года.

Фото: DepositPhotos

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