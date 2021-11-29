Как одеть ребенка на Новый год

Новый год — любимый праздник многих взрослых и детей. Поэтому готовясь к торжеству, надо продумать образ не только для себя, но и для ребенка. И если девочки зачастую сами придумывают, во что одеться, то мальчикам нужна помощь по этому вопросу.

Кроме того, очень важно место проведения праздника: в загородном доме, в ресторане или за семейным столом. Стилист Лена Червова предложила различные варианты детских образов для Нового года.

Фото: DepositPhotos

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