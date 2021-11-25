«Ненавижу себя!»: Эвелина Бледанс ищет способ, как носить дорогие носки

Актриса Эвелина Бледанс пришла на YouTube-шоу «Алена, блин!» в новых носках, которые, по ее же признанию, оказались очень дорогими.

«Носки купила, блин, идиотка! Пятнадцать тысяч рублей отдала за носки! Тварь, ненавижу себя! — неожиданно занялась самобичеванием гостья программы. — Может быть, они подделка. Я ходила две недели и думала: «Ну, ***, ну пятнадцать тысяч за носки!»

Бледанс призналась, что купила носки в ЦУМе вместе с ботинками. Но потратиться на обувь ей было не жалко: ноги в тепле и смотрится красиво. А вот дорогие носки теперь как-то придется выставлять.

больше по теме Подписчики высмеяли Анастасию Костенко за цвет носков Образ модели снова подвергся критике.

Пользуясь случаем, Эвелина спросила у ведущей шоу, как лучше носить носки: натянуть почти до колена или подкатать? Алена Жигалова посоветовала ей один натянуть, а второй спустить, отметив, что сейчас есть такой тренд. Бледанс назвала его сомнительным.

В итоге звезда спустила оба носка, чтобы на ее ноге не остался след от резинки.

«Мне кажется, живое тело красивее любых носков за пятнадцать тысяч рублей. Поэтому пусть люди смотрят на живое тело», — сказала гостья программы.

Ведущая одобрила ее выбор, но попросила аккуратнее поднимать ноги перед камерами. Пока Бледанс демонстрировала свои носки, она и бедра оголила несколько раз.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.