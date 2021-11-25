«Красиво обтягивает»: Водянова в алом платье годе и сапожках на шпильке появилась на публике

Модель появилась на закрытии форума, посвященного Специальной Олимпиаде в России. Образ звезды оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Наталья Водянова является одной из самых известных топ-моделей в мире. Она живет в Париже с детьми. Несмотря на свою успешную карьеру, она также смогла стать многодетной мамой. Наталья растит пятерых детей.

Год назад она стала женой французского миллиардера Антуана Арно. Влюбленные часто выходят в свет вместе. Но на этот раз в Россию она приехала с друзьями.

Недавно Наталья похоронила свою бабушку. Она успела навестить ее с внуками в Нижнем Новгороде. Первые две недели модель не появлялась на публике, но на днях она приехала в Москву.

Российская красавица посетила форум, где состоялось открытие пленарного заседания Специальной Олимпиады России. Она произнесла речь, так как руководит фондом «Обнаженные сердца» и помогает людям с особенностями развития.

На закрытии форума Наталья тоже взяла слово. Она предстала перед публикой в алом платье годе и сапожках на шпильке. Лаконичный образ дополнили укладка в виде волны и макияж с акцентом на глаза. Многие восхитились тем, как выглядит модель. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Яркий и, одновременно, очень элегантный и женственный образ Натальи в красном платье. Красный — один из бесспорных модных и трендовых цветов осенне-зимнего сезона 2021-2022 года, его можно было увидеть практически на всех подиумах Недель моды. Основная привлекательность платья заключается в его необычной конструкции. Мягкая ткань красиво обтягивает декольте, талию, бедра. Нижняя часть сильно расширена. Такой оригинальный фасон называется годе. Самый женственный фасон, который, ничего не оголяя, подчеркивает женственность и привлекательность. Весь образ скомплектован в модной минималистической манере, где ничто не перегружает и всего достаточно. Акцентов выступает красный цвет. Наталья абсолютно органична в данном аутфите и на данном мероприятии», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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