«В стиле спорт-шик»: Топурия запечатлелась в пуховой жилетки и дутых ботинках Prada

Кети Топурия уже больше 15 лет выступает на сцене. Она является солисткой группы «А’Студио». Певица славится своим необычным тембром голоса. Также многие поклонники восхищаются ее чувством стиля.

Артистка не боится экспериментировать с образами. Для выступлений и красных дорожек она выбирает броские наряды. А вот в обычной жизни звезда носит даже джинсы.

В последнее время Кети много гастролирует и выступает. Она не раз хвасталась элегантными образами. А вот теперь певица запечатлелась в более комфортном аутфите.

Мама двоих детей предстала в спортивном костюме зеленого цвета и пуховой черной жилетке. Она дополнила свой лук поясной сумкой и ботинками-дутиками Prada. Топурия покрасовалась перед камерой, демонстрируя свой наряд.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Мария Хомякова.

«Актуальная во всех смыслах Кети. Приятно смотреть на гармоничный образ, собранный по всем канонам. Также хочется отметить, что оттенки отлично гармонируют с цветотипом. Образ выполнен в стиле спорт-шик. Комфорт, активность — все элементы образа относятся именно к „удобному“ спорту, а не профессиональному, и хорошо сочетаются вместе. Использован прием ритма фактуры. Проследить это можно в ботинках, сумке и крое жилетки. Аксессуары — вишенка в образе, где отличным дополнением служат очки!» — высказалась эксперт.

Отметим, что такие ботинки стали хитом сезона. Ранее Топурия их носила с джинсами и свитером.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Хомякова — стилист и основатель школы макияжа MUD. Уже 8 лет работает в индустрии красоты. Оканчивала Международную школу макияжа и грима Make-up Designory LA, а также школы стиля Надежды Сотниковой, Ольги Чистовой, Тины Климовой и не только. Изучала курсы Гоар Аветисян, Вадима Андреева, Матильды Иноземцевой, Наталии Найды.

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