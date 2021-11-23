«Очень стильно!»: Настя Каменских щегольнула в трендовом тренче с надписями и сапожках

Настя Каменских уже давно стала популярной украинской исполнительницей. Она в этом году отметила 34-летие. Певица может похвастаться стройной фигурой. К свадьбе с Потапом она похудела и теперь держит себя в форме.

Артистке нравится выглядеть женственно, поэтому в ее гардеробе много платьев. Она также носит шорты и юбки. После отдыха в Дубае звезда почти каждый день выходит в свет в Киеве.

На днях Каменских увиделась с поклонниками. Тогда она отметилась в модном пуховике Prada. Теперь певица устроила фотосессию в новом осеннем луке. Она предстала в сапогах и кожаном тренче с принтом в виде цветных надписей.

Образ дополнил пояс и нежный макияж. А потом Настя отправилась на съемки. В этом наряде она привлекла к себе внимание публики.

Поклонники осыпали артистку комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Диана Плиско.

«Выглядит она очень классно и стильно! На самом деле, и молодежно! Сейчас такая история брутальная с кожей и надписями в тренде. Такой тренч можно выгулять не только для съемок, но и выбрать для прогулки по городу. Сейчас это тренд — проявление себя через одежду. Единственное, чтобы я в этом образе поправила — кудряшки. Образ получился агрессивным, тут плащ кожаный с надписями, поэтому кудряшки даже с мокрым эффектом — это нотка романтики. Я бы сделала высокий хвост или сделала больше мокрого эффекта, чтобы выглядело органично», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Диана Плиско — стилист-имиджмейкер, дизайнер одежды, автор и ведущая проектов о моде и силе на YouTube-канале. Образование: дизайнер одежды, персональный стилист, fashion-стилист. Опыт работы в сфере моды 10 лет.

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