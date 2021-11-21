Подчеркнула стройные ноги: Кети Топурия в модном свитере цвета Барби покрасовалась дома

Солистка «А’Студио» поддержала необычный тренд на наряды, которые будто ела моль.

Кети Топурия давно стала популярной исполнительницей. Больше 15 лет она выступает с группой «А’Студио». Певица уже обрела армию поклонников. Многие восхищаются не только ее красотой, но и тем, как она одевается.

Для выступлений артистка выбирает костюмы с фактурными жакетами или платья необычного кроя. После вторых родов она также часто носит корсеты, скрывающие изъяны фигуры.

На днях Кети успела не только в атласном платье выступить на сцене, но и продемонстрировать повседневный образ с джинсами в гостях у Ольги Серябкиной, которая ждет ребенка.

Примечательно, что певица любит экспериментировать со стилем. На этот раз она облачилась в свитер оверсайз цвета Барби. Наряд местами был рваный, словно его ела моль. Это новый тренд, который не все модницы поддержали.

Однако Топурия с радостью покрасовалась в своем новом наряде, который носит дома как платье, подчеркнув стройные ноги. С ней покрасовалась дочка Оливия.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит певица. Многие отметили, что ей образ к лицу. «В розовом такая милая», «Классная, стильная даже дома», «Ну как такой не любоваться», «Вы прекрасная мама», «Свитер смотрится огненно», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.