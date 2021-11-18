«Очень актуально»: Ани Лорак предстала в пальто с опущенным плечом и ультрамодных босоножках Versace

Певица после концерта покинула зал в осеннем наряде, который оценила звездный эксперт по стилю Никита Карстен.

Ани Лорак с юных лет выступает на сцене. Она ездила на «Евровидении» и завоевала множество престижных наград. Певица славится не только своим вокалом, но и стилем. Сама она признавалась, что научилась подбирать удачные наряды. Артистка этой осенью носит не только платья и костюмы. Она успела утеплиться, поэтому на прогулке ее видели как в косухе, таку и тренче.

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В последнее время Лорак много путешествует. Она старается всегда выглядеть безупречно. После очередного выступления певица предстала в пальто оверсайз и босоножках на крупном каблуке с платформой. В руках она держала мягкую сумку-пельмень. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) продефилировала по коридору в осеннем аутфите.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценил эксперт по стилю Никита Карстен.

«А Ани Лорак по-настоящему современный и женственный образ, потому что в наши дни женственность не подчеркивается облегающими платьями и высокими каблуками, а подчеркивается силуэтом и таинственностью. Этим и отличается Ани Лорак, у нее очень простой образ, но при этом он сложнофактурный. Первое, что бросается в глаза — это оверсайз пальто с опущенным плечом. Посмотрите на уровень карманов и посмотрите как классно она создает иллюзию того, будто вещь снята с мужского плеча. Именно такой крой создает некую привлекательность. Не стоит бояться, что оверсайз вас увеличит. Нужно просто правильно подобрать обувь и аксессуары, как Ани Лорак. Если вы хотите быть привлекательными, то необязательно прибегать к лодочкам, сейчас в моде обувь на большой массивной тракторной подошве. Прекрасный пример для понимания — это туфли „Братц“ Versace. Конечно же стоит отметить клатч, он крупный и присборенный — это тоже сейчас очень актуально. Сейчас мода на сумки очень широкая и разнообразная, а ведь совсем недавно мы уходили от того, чтобы обувь была в тон сумки. В целом образ прекрасный, для Лорак это стандартная ситуация», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды, обучался в школе моды Вячеслава Зайцева, прошел авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, изучал базовый гардероб стилиста Аллы Романовой, гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы в индустрии моды — 6 лет.

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