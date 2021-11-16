«Цвет стройнит»: 72-летняя Пугачева в матовом мини-платье и босоножках отметилась в замке

Алла Пугачева является одной из самых известных персон в России. Она уже редко выступает на публике, так как решила посвятить себя семье. При этом даже в 72 года певица продолжает следить за модой.

Она признавалась в интервью, что старается поддерживать красоту ради детей Лизы и Гарри, которым всего по восемь лет. В этом году артистка все чаще появляется на публике, посещая вечеринки и праздники.

Для Пугачевой наряд шьют именитые кутюрье. Валентин Юдашкин любит одевать звезду, а также Игорь Гуляев. 15 ноября в замке был особенный день. Максим Галкин с женой отмели 20 лет отношений.

По такому случаю певица нарядилась в черное мини-платье с молнией на юбке и босоножки на каблуке. Она также сделала укладку с прямыми локонами. Алла Борисовна восхитила поклонников своим образом.

Многие одарили комплиментами артистку. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Виктория Шабанова.

«Всем известен факт, что черный цвет стройнит. А маленькое черное платье, которое должно быть у любой женщины, добавит элегантности. Это действительно так, но с нюансами: стройнит матовая фактура, а элегантности добавляет правильно подобранное по стилю и крою для конкретной фигуры платье. На Алле Пугачевой именно такой вариант — черного матового платья с декором в виде молнии, которое безусловно стройнит певицу. Оно выгодно подчеркивает ее изящные ноги. А декор добавляет изюминки. Туфли в стиле Мэри Джейн на устойчивом каблуке поддерживают стиль образа с нотками ретро. Стиль и мода не всегда идут рука об руку и это нормально. Именно этот образ я бы не назвала ультромодным, но вот стильным — да, потому что он подчеркивает индивидуальность своей обладательницы, гармонично смотрится на фигуре и подходит именно ей», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Виктория Шабанова — стилист-имиджмейкер. Она проходила обучение в школе шопинга Татьяны Тимофеевой, курс «Стилист, персональный шопер, fashion-блогер», курс Карины Нигай «Я fashion-блогер». А также работает в сфере моды с 2018 года.

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