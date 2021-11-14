Скрыла изъяны: 66-летняя Долина в черном костюме с эффектом стройности выступила на сцене

Лариса Долина является народной артисткой РФ. Она давно выступает на сцене и проявила себя, как одна из лучших джазовых исполнительниц. Примечательно, что певица не боится экспериментировать.

За последний год она еще и преобразилась внешне. Лариса Александровна похудела больше чем на 20 килограммов. Она также обновила гардероб. Звезда облачается в женственные и даже молодежные образы.

Недавно Долина приехала в Киров. Сначала она отметилась в спортивном костюме сливочного цвета с косухой в тон. А вот для выступления артистка приготовила элегантный образ. На публике она предстала в черном костюме оверсайз.

Наряд с широкой блузкой и брюками клеш визуально вытянули силуэт. Расклешенные брюки обладают эффектом стройности, о чем рассказывали стилисты. Цепочка с подвеской дополнила аутфит.

«Мы не виделись с Ларисой Александровной чуть больше трех недель, и по-моему, за это время она помолодела еще лет на пять», — написал продюсер Борис Рубиновский.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Эталон стиля!», «Точно помолодела», «А какая стройная», «Лариса Александровна выглядит потрясающе!», «Она просто прелесть», «Как можно быть такой крутой в 66 лет», «Этот человек всегда восхищает», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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