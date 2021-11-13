«Вносят изюминку»: Пугачева, Водянова, Брежнева и другие звезды выбрали модные свитеры

Дизайнер Андрей Волконский рассказал читателям портала Teleprogramma.pro о самом актуальном зимнем предмете гардероба на примере звезд шоу-бизнеса.

Каждый год зима настает внезапно, укутывая города и поля снегом. Всю осень модницы постепенно утепляются, доставая с полок шапки, пуховики и теплые брюки. Также практически в каждом гардеробе есть уютный свитер. О самом популярном и актуально зимнем наряде рассказал читателям портала Teleprogramma.pro дизайнер Андрей Волконский.

Наталья Подольская

Жена Владимира Преснякова — не только певица, но и мама. Она ценит комфортные наряды. При этом Наталья Подольская старается выглядеть стильно. К зиме она приобрела три наряда в монохромном цвете. Певица предпочитает подбирать свитеры в тон брюк или юбки.

«Удлиненные свитеры в яркой гамме, как на Наталье Подольской, можно носить куда угодно, и, главное, они легко приживаются в базовом гардеробе. Не стесняйтесь ходить на работу в свитере цвета электрик или малиновом. Такие модели хороши тем, что с ними можно легко скомпоновать классный наряд. Надев яркий свитер с джинсами или под шелковую юбку в тон, как на Наталье, вам не нужно думать о дополнительных деталях — идеальный комплект на каждый день готов. Девушки со стройными ножками могут позволить себе надеть удлиненный свитер под плотные колготки и сапоги-трубы, тем самым сделать джемпер самостоятельной частью образа», — поделился Волконский.

Ксения Бородина

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина является настоящей модницей. В гардеробной у нее множество нарядов и обуви, но каждый сезон она пополняет гардероб. Теперь ей очень нравятся наряды в зеленых тонах.

«Ксения Бородина одна из главных модниц шоу-бизнеса, она регулярно пополняет гардероб, стараясь следить за трендами. И этой осенью телеведущая обзавелась удобным трикотажным свитером модного травяного цвета с ярко-розовыми надписями, дополнив его мини-юбкой в складку, стилизованный образ напоминает типичный лук американской школьницы. Оттенок зеленого выигрышно подчеркивают внешность телеведущей, не зря она его так часто вносит в свой гардероб. Зеленый я советую взять на заметку всем брюнеткам со смуглой кожей, это сделает ваш образ ярким и подчеркнет внешние достоинства», — высказался Андрей.

Лиза Арзамасова

Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова всегда обладала своим чувством стиля. Актриса любит винтажные вещи, а также наряды в романтическом стиле. На одной из прогулок она продемонстрировала монохромный лук.

«Укороченные свитеры вот уже несколько сезонов держатся в трендах и это не удивительно, ведь они отлично подчеркивают талию. На Лизе Арзамасовой свитер карамельного оттенка и длинная юбка макси того же цвета в белую полоску. Вносят изюминку в образ трендовые объемные рукава — подчеркивают легкость и женственность», — пояснил эксперт.

Юлия Барановсская

Уже давно Юлия Барановская работает на телевидении. А так как она дружит с историком моды Александром Васильевым, то всегда в курсе модных трендов. Телеведущая ценит комфортные и уютные наряды.

«На Юлии Барановской кожаная коричневая юбка и свитер оверсайз кремового цвета. Образ в кофейных тонах дополнили модные туфли на каблуке. Соблюдена правильная гармония и баланс цветовой палитры, благодаря чему весь лук выглядит уютно и подходит атмосфере ледового стадиона. Свитеры со спущенными плечами актуальны вне времени. Фигура любого типажа кажется в них женственной и утонченной», — отметил дизайнер.

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева уже давно выступает на сцене и знает, как правильно подать себя. Если публика часто ее видит в платьях, то в обычной жизни артистка носит более удобные наряды. Свитеры у нее пользуются особой любовью.

«Вера Брежнева продемонстрировала своим поклонникам образ со свитером свободного кроя. Он приметен не только трендовым фасоном, но и актуальным оттенком. Сочетать такие свитеры можно с джинсами, а также с юбками, украшенными пайетками, которые также входят в список основных трендов текущего сезона», — рассказала Волконский.

Кристина Орбакайте

Дочка Аллы Пугачевой славится своей утонченностью. Даже в 50 лет она может похвастаться стройной фигурой. Кристина Орбакайте выбирает модные наряды. Также ей часто дарят платья и костюмы именитые дизайнеры.

«Российская эстрадная певица и актриса Кристина Орбакайте продемонстрировала поклонникам стильный образ. Если на сцене Орбакайте чаще всего предстает в вечерних платьях и сверкающих костюмах, то в обычной жизни в ее гардеробе преобладают уютные и лаконичные вещи. Так, знаменитость надела свободный свитер модного оливкового цвета. Свой образ она дополнила брюками-клеш из такого же материала и оттенка», — высказался эксперт. «Блондинкам с фарфоровой кожей стоит взять на заметку оливковый цвет, он выгодно подчеркивает блеск в глазах и придает свежесть лицу», — добавил он.

Ани Лорак

Знаменитая певица Ани Лорак тоже любит наряжаться. На сцене она предстает в роли дивы, облачаясь в блестящие луки. Но также артистка носит джинсы, пальто и свитеры. Но ее выбор часто необычный.

«Ани Лорак для своего образа выбрала черный свитер, рукава которого украшены вышивкой из бисера и крупных бусин. Но немного перестаралась с акцентной белой сумочкой на золотой цепочке, чем утяжелила образ. Тандем золота с серебряными украшениями смотрится неуместно», — посчитал Андрей.

Алла Пугачева

Примадонна и в 72 года остается модницей. Она и дома, и на вечеринках выглядит безупречно. Зачастую певица носит наряды с объемным верхом, а вот стройные ноги ей нравится подчеркивать.

«Образ Аллы Борисовны получился стильным и одновременно современным. Благодаря оригинальному крою свитер с открытыми плечами отлично смотрится и выигрышно подчеркивает линию шеи и плеч. Еще одна модная деталь — рукава клеш, такой необычный покрой не только вносит актуальность в образ, но и решает проблему многих дам в теле — скрывает полноту рук, показывая только узкое запястье. Такой трюк поможет визуально избавиться как минимум от 3 килограмм», — поделился эксперт.

Татьяна Навка

Фигуристка Татьяна Навка много времени проводит на льду. У нее большое количество теплых вещей. Спортсменка даже на вечеринках порой предстает в свитере и актуальных брюках или юбке.

«Татьяна Навка выбрала для своего образа свитер мятного цвета свободного кроя с высокой горловиной и широкими рукавами 3/4. Кстати, свитеры с длиной рукавов три четверти в сезоне осень-зима 2021-2022 считаются трендовыми, поэтому такой вещью стоит обзавестись каждой моднице. Идеальный вариант на холодное время года, к тому же, свитер с такими руками будет удобно носить под плотным пуховиком или пальто», — высказался Волконский.

Наталья Водянова

Наталья Водянова является топ-моделью. Ей регулярно приходится выходить в свет. Она живет в Париже, где любит посещать рестораны. Многодетная мама часто выбирает яркие и комфортные наряды для таких случаев.

«Российская модель Наталья Водянова часто демонстрирует образы с модными свитерами и дополняет их крупными украшениями. Наталья смогла грамотно соединить все самые трендовые оттенки сезона в одном образе, надев терракотовый свитер с брюками зеленого цвета и разбавила весь лук модными очками с белой оправой», — отметил Андрей.

«Смело выбирайте желтый свитер, представленный всей цветовой палитрой, от ванили до горчичного и пастельных оттенков, не ошибетесь и будете в тренде. Именно такому правилу следует Наталья Водянова, девушка выбрала свободный свитер желтого цвета с высокой горловиной, дополнив образ крупным украшением и удобными джинсами», — добавил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Андрей Волконский — дизайнер.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.