Как одеться на новогодний корпоратив

Стилист Словена Соколова подсказала несколько образов, которые подойдут для новогодней вечеринки с коллегами, если она будет не в режиме онлайн.

В России закончился режим нерабочих дней, поэтому есть шанс, что новогодние вечеринки, пусть и с ограничениями, но состоятся. Многие компании уже начали планировать свои корпоративы.

Как одеться на праздник с коллегами, чтобы выглядеть модно и привлечь к себе внимание? А что, если корпоратив будет после рабочего дня и заехать домой переодеться уже не получится? На вопросы отвечает Словена Соколова — стилист, имидж-стратег.

Фото: DepositPhotos

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