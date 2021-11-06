В стиле голливудского шика: Нетребко, Пегова и другие звезды носят косынку вместо шапки

В моду возвращается утонченная женственность и элегантные аксессуары. Наряду с кепками и панамами в модных фаворитах косынки и платки, которые носили самые знаменитые модницы 60-х.

Мода циклична, но она никогда не повторяется в манере комплектации, в подаче. Знаменитости с легкостью подхватили этот тренд и адаптировали его в свои современные образы. Рассмотрим подробнее как им это удалось в подборке сайта Teleprogramma.pro.

Оксана Федорова

Среди всех головных уборов осенне-зимних коллекций 2020 — 2021 особо выделяются косынки, завязанные под подбородком. В теплую погоду можно носить более легкие как у Оксаны Федоровой.

«Ее косынка поддержала женственность в контрастном образе Инь и Ян (жакет плюс брюки). Острые концы косынки гармонично сочетаются с остроносой обувью», — пояснила стилист.

Анна Нетребко

«Для более холодной погоды дизайнеры предлагают более утепленные модели косынок, а также на подкладке, дутые модели и даже меховые. Так что, холодно не будет даже зимой. Такие утепленные модели модно и оригинально уже обыгрывает в своих осенних образах Анна Нетребко. Обратите внимание, как стильно она добавила контраста очками в футуристическом стиле», — отметила Тимиряева. «Со стеганным пальто Анна надела такую же, немного дутую утепленную косынку, да еще и того же оттенка красного цвета, создав единый комплект, что сейчас очень модно (когда аксессуары повторяют одежду цветом, фактурой, принтом). Любая «дутость» всегда добавляет объема, воздуха, легкости, что гармонично комплектуется в контрастный стиль спорт-шик, что и создала Анна, умело объединив косынку и кроссовки. А помогли ей в этом спортивные очки в портретной зоне, да еще и в цвет кроссовок. Такие детали и приемы обязательно необходимы для гармоничного объединения противоположного в единую целостную картинку», — пояснила эксперт.

Екатерина Стриженова

«Таким же приемом воспользовалась Екатерина Стриженова подобрав косынку одного цвета и фактуры с пальто, создав модный монохромный образ», — сказала Лариса.

Агата Муцениеце

«Наряду с косынками в моде платок, сложенный в косынку, повязанный под подбородком, а-ля бабушка», — поделилась стилист.

Эмма Малинина

Отдельной строкой среди модных платков и косынок, выделены именно шелковые платки. Они умело и тонко объединили в себе провинциальный шик и элегантность. Их модно носить повязав под подбородком в сочетании с солнечными (имиджевыми, — Прим. ред.) очками в стиле Одри Хепберн.

Рената Литвинова

«Никто не может носить с современным шиком ретростиль так, как Рената Литвинова. Она не просто надела модный шелковый платок как косынку, но и в современной манере гармонии рита (рисунка). Обратите внимание как рисунок линий (не принт) платка, повторяет ритм костюма, и колготок. Такие детали «цепляют» и удерживают внимание, заставляя рассматривать. Современные фишки в ретростиле помогают воспринимать его здесь, сегодня и сейчас», — восхищенно заметила Лариса.

Ирина Пегова

С помощью шелкового платка можно создать классические элегантные образы в стиле голливудский шик. Немного модернизируем предыдущий способ а-ля бабушка, завязав кончики платка вокруг шеи.

«Свободные «язычки» ткани оставляем на затылке или прячем под воротник. Актриса Ирина Пегова попыталась поимпровизировать с платком в своем образе в этой манере, добавив модной асимметрии», — рассказала эксперт.

Алла Пугачева

«Сейчас в моде контрастные, сложносочиненные стили и адаптировать платок или косынку в современные образы помогут солнечные (имиджевые очки) того стиля, которому будет противопоставлен платок», — поделилась стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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