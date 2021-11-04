Сама элегантность: Водянова в белом костюме с брюками клеш и платком на голове отметилась в Катаре

Наталья Водянова давно стала мировой знаменитостью. Она зачастую путешествует по миру или принимает участие в показах мод. Но также модель уделяет время семье. Наталья мама пятерых детей.

Вместе с мужем Антуаном Арно она растит Максима и Романа, а от первого брака у нее есть еще трое наследников: Лукас, Нева и Виктор. Этой осенью звезда часто с ними гуляла на природе во Франции, где они живут.

А вот 4 ноября Водянова приехала в Катар. Она посетила Fashion Trust Arabia. Там модель встретила много коллег. Сначала она предстала в серебристом платье, а на выставке российская красавица уже дефилировала в белоснежном костюме с длинным жакетом и брюками клеш. На ее голове был платок песочного цвета. Наталья стала танцевать, когда услышала музыку. Ей удалось очаровать публику.

Также в Доха модель успела отметиться в серых брюках и белоснежном пальто на запах. Этот наряд дополнили туфли-лодочки со стразами. Компанию звезде составили не только старшие дети, но и близкие друзья.

Поклонники восхитились тем, как много нарядов у звезды. Многие также оценили ее утонченный вкус. «Какая же вы красавица», «Просто бесподобна», «Наталья, ваши наряды изумительны», «Вам все идет», «В платке вы сама нежность», «Очень красивый костюм», — стали писать пользователи Сети.

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