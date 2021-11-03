«Придает возраста»: 53-летняя Стриженова в устаревшем платье в горох появилась на работе

Телеведущая выбрала яркий наряд для эфира. Образ Екатерины Стриженовой разобрала стилист-имиджмейкер Мария Рябова, которая нашла в нем изъяны.

Екатерина Стриженова большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет несколько передач, включая «Доброе утро». Обычно стилисты подбирают для нее образы. Стриженова зачастую предстает в костюме с юбкой-карандаш. Она в свои 53 года может похвастаться стройной фигурой. Но в обычной жизни телеведущая часто прячет достоинства в мешковатых нарядах.

Но накануне Екатерина предстала в «Останкино» в новом образе. На этот раз она облачилась в платье мидакси розового цвета в горох. Наряд с белым воротником «Клодин» выглядел ярко и необычно. Телеведущая также собрала волосы и дополнила лук сережками.

Образ Стриженовой впечатлил поклонников. Многие одарили ее комплиментами. «Шикарное платье и лебединая шея», «Платье как у Мэри Поппинс», «Вау, платье бесподобное!», «Платье вам идет», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист-имиджмейкер Мария Рябова.

«Хочется сделать комплимент: Екатерина выглядит прекрасно! Однако, о платье этого не скажешь.. Стильным его никак не назовешь. И дело тут в нескольких моментах: воротник неплохой, но полочка лишняя, странная расцветка и принт крупный горох, фасон платья слишком прилегающий и несовременный. Слегка укороченный рукав хоть и возвращается в моду, но в данном случае играет в минус. Все это в сочетании с прической и неактуальными серьгами делает образ устаревшим и ведущую никак не украшает, а скорее придает возраста. Яркие оттенки и крупные воротники сейчас в моде, но всегда стоит помнить о том, что сама вещь должна быть актуального, современного кроя», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Мария Рябова — стилист- имиджмейкер. Прошла обучение в Школе шопинга, 2020 г. — Шкона модных профессий Restyle. Эксперт в вопросах делового и светского протокола — работала в отделе протокола в крупной компании. — дважды повышала квалификацию в вопросах делового протокола в РАНХиГС.

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