Стройнит и молодит: Алсу в мерцающем сиреневом платье в пол и босоножках предстала на публике

Певица приняла участие в шоу «Дуэты», где появилась в эффектом наряде, который оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

Алсу выступает на сцене с малых лет. Она покорила публику не только сильным вокалом, но и своим стилем. На конкурсе «Евровидение» ее мерцающий костюм пудрового цвета запомнился многим. Певица теперь уже жена бизнесмена Яна Абрамова, а также многодетная мама. Она продолжает строить карьеру и часто выходит в свет в женственных нарядах. В ее гардеробе есть как яркие платья, так и костюмы.

На днях Алсу снова приняла участие в шоу «Дуэты». Если первый раз она спела с дочкой Микеллой, то теперь за стеклянной стеной оказалась Кети Топурия. Так вышло, что артистки выбрали наряды в одной гамме. Алсу предстала в длинном мерцающем платье с разрезом. Наряд сиреневого оттенка дополнили нюдовые босоножки. Она восхитила ведущих Николая Баскова и Сергей Лазарева.

«На сиреневой луне» в красивом сиреневом платье», — написала звезда.

Поклонники осыпали певицу комплиментами. Многие отметили, что платье смотрелось очень эффектно. А для сайта Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Женственный и элегантный вечерний образ. В платье главное — силуэт + правильно расставленные акценты. Платье Алсу очень ненавязчиво и элегантно подчеркнуло ее женственность и привлекательность. Высокий разрез демонстрирует ногу, а диагональные линии драпировки, являясь линией движения, не только стройнят, но и делают платье живым, которое заставляет взгляд скользить по фигуре в едином ритме создаваемого линиями движения. Соблюден баланс закрытых и открытых участков тела. Кстати, драпировка снова в моде, вместе с модой на женственность в духе буржуазной утонченности. Так что, платье соткано из самых модных тенденций 2021–2022. Очень комплиментарен цвет и блеск платья, которые выгодно подсвечивают лицо Алсу, делая его еще более молодым и красивым. И отдельный комплимент обуви цвета нюд, которая не зацикливает на себе внимания, а воспринимается визуально как продолжение ноги. Все просто в десяточку: ни добавить, ни убрать!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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