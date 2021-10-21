«Если хочется выделиться»: Навка показала, как модно носить трикотажный костюм с косухой

Фигуристка во время отдыха на природе отметилась в теплом наряде. Стилист Марина Корабель назвала аутфит Татьяны стильным, но при этом указала на одну ошибку.

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она всегда ценит комфорт в образах. Однако для съемок спортсменка облачается в яркие костюмы и платья. На красных дорожках она также привыкла демонстрировать роскошные вечерние наряды и драгоценности. Однако в обычной жизни ей нравятся более лаконичные образы. Этой осенью фигуристка решила провести время на природе.

Для загородного отдыха Навка ранее выбирала плащ, а также она готовила у костра в пуховике. Теперь спортсменка покрасовалась в более броском, но при этом комфортном наряде. Она поддержала тренд на трикотажные костюмы с брюками клеш. Наряд цвета какао Татьяна дополнила шляпкой в тон, а также белоснежной косухой. Она также выбрала ботинки на толстой подошве.

Поклонники одарили комплиментами звезду. А для портала Teleprogramma.pro ее осенний аутфит оценила стилист Марина Корабель.

«Косуха уже стала классикой, только сейчас смело выбираем разные цвета, белая, черная и серая будут базовыми. А если хочется выделиться, то можно и яркую приобрести. В данном образе сочетание косухи и трикотажного костюма, выглядит очень гармонично, белый цвет куртки поддерживается цветом обуви. Украшения очень деликатно вписываются в аутфит. В идеале чтобы поддержать расслабленность образа, я бы порекомендовала заменить шляпу на более неформальный головной убор, трикотажный крап или шапка-бини. Или вообще сделать высокий небрежный хвост или пучок», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

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