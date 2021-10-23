Как подобрать брючный костюм на века

Брючный костюм должен быть в гардеробе каждой модницы. Его можно сочетать с различными аксессуарами и обувью, создавая различные по стилю комплекты. Со шпильками и яркими сережками — отличный вариант для вечеринки, с кроссовками и сумкой через плечо — для прогулки.

Вот только как выбрать такой брючный костюм, который будет гармонично смотреться в различных ансамблях и долго не выйдет из моды? На этот вопрос ответила на видео персональный стилист Алина Берри. Смотрите внимательно — Алина назвала четыре фактора, влияющих на выбор этого предмета гардероба.

Фото: DepositPhotos

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