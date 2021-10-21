Как правильно подобрать очки: мнение стилиста

Разбираемся, на какую форму оправы обратить внимание, если мы хотим создать женственный или, наоборот, маскулинный образ.

Жизнь практически любого человека не обходится без очков. Даже если у вас хорошее зрение, этот аксессуар необходим летом или во время пребывания на солнце. Существует много советов по выбору очков: в зависимости от формы лица, от вашего стиля…

Трансформационный стилист Наталья Дорохова посмотрела на этот вопрос с другой стороны. Она рассказала, на какие модели очков стоит обратить внимание, чтобы сделать свой образ более строгим или более женственным. Подробности — в нашем видео.

Фото: DepositPhotos

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.