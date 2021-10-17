«Черный – самый оптимистичный цвет»: Вадим Верник рассказал о своих предпочтениях в одежде

Журналиста и театрального деятеля Вадима Верника часто можно увидеть в полностью черном аутфите. В его гардеробе много черных пиджаков, брюк и рубашек — он видит в сочетаниях этих вещей большое разнообразие и считает данный цвет весьма элегантным.

В новом интервью 58-летний Верник признался, что даже когда приходит в магазин за вещами других цветов, его руки все равно тянутся к черному.

«Мой брат Игорь мне все время говорит: «Ну что ты так скучно одеваешься?! Ходишь в одном и том же! Есть же такая палитра красок, такое разнообразие!» А я смотрю на то, как одевается он, и понимаю, что это не мое, — говорит Вадим. — Если я надеваю что-то не черное, это для меня революционный момент. Летом, конечно, я ношу не только черные вещи, но все равно спокойнее себя чувствую исключительно в черном».

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Журналист рассказал, что у него есть несколько любимых марок одежды, и они совершенно не люксовые. Он предпочитает европейские бренды, но ни в коем случае не элитные. Мужчине важнее, чтобы вещь была черной и удобной.

«Черный – это самый оптимистичный цвет, самый позитивный, потому что он не является каким-то вызовом, он не кричит ничего о человеке. Мое убеждение: о человеке должен говорить не его внешний вид, а его поступки, профессиональные дела», — поделился Верник с журналом «Театрал».

Он также добавил, что не пользуется услугами стилиста, предпочитает силуэт slim fit и не любит широкие брюки и пиджаки, а на светские мероприятия ходит в той же одежде, что и в повседневной жизни.

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