В стиле кинодив: Анна Нетребко в удлиненном пальто и модных сапогах устроила променад

Оперная дива насладилась осенней погодой в столице, выбрав наряд с меховым аксессуаром, как в эпоху золотого Голливуда.

Анна Нетребко родилась в Краснодаре, а училась в Санкт-Петербурге. Теперь она одна из самых известных оперных певиц в мире. Не раз Анна переезжала. У нее есть квартиры в культурной столице, Нью-Йорке, а также в Вене, где она и проводит большую часть времени, когда отдыхает.

Несколько недель Анна гастролировала по городам, а теперь вернулась в Москву, где не так давно отметила юбилей. У певицы запланировано несколько выступлений в Большом театре. Вечерами она предстает перед публикой, а вот днем гуляет с друзьями. Оперная дива особое внимание уделяет нарядам. Ей нравятся женственные образы, а также винтажные. На очередной прогулке по столице Нетребко выбрала наряд с черным пальто и сапогами-трубами.

Свой лаконичный лук певица разбавила меховой муфтой. После Третьяковской галереи она устроила длительный променад. Поклонники пришли в восторг от того, как она выглядит. Многие посчитали, что она похудела. А для портала Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Элла Маковей.

«Анна любит акцентные меховые аксессуары. Например, воротники и муфты. Это отсылки к образам шикарных кинодив времен золотого Голливуда. Анна очень умело использует их в своих современных монохромных аутфитах. Высокие сапоги в паре с удлиненным жакетом делают акцент на стройных ногах певицы. А крой пальто и жакета нивелирует погрешность фигуры, создавая идеальный силуэт», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шопером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшее образование.

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